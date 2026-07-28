Conoce el Puente Tibetano de México; ideal para los amantes de lo extremo

Las atracciones turísticas en México tienen bastante relación con situaciones arquitectónicas o conceptos ligados a esta materia. Hay edificios impresionantes, restaurantes cautivadores y puentes de película. En este caso, el Puente Tibetano Mexicano es una prueba de lo impresionante que puede ser un concepto tan básico como el puente colgante. Conoce este espacio ubicado en el estado de Puebla.

¿Cómo es el Puente Tibetano Mexicano?

Este se puede traducir como un puente colgante instalado en medio de la naturaleza que ofrece la sierra norte de Puebla. Es una de las atracciones turísticas más importantes - sino es que la más importante - del pueblo mágico de Tlatlauquitepec, donde muchos de los amantes de las aventuras extremas llegan para vivir la experiencia de cruzar a muchos metros de altura sobre el vacío.

Como se indicó, es una plataforma colgante instalada a 100 metros de altura, donde debes pasar sobre el puente que se resumen en una estructura "básica" de 150 metros de longitud. Por ello, solo los que gustan de este tipo de experiencias se animan a cruzar, pues es una situación exigente por la adrenalina generada al estar en esas circunstancias.

La experiencia tiene la admiración de los elementos naturales, donde puedes incluir la visita al Cerro Cabezón. Según algunos reportes, en ciertas temporadas del año, el Puente Tibetano Mexicano es alumbrado para que las personas que lo visitan, vivan una experiencia distinta llena de inmensidad y hasta misterio tras concretar ese paseo en la noche.

¿Por qué se llama Puente Tibetano Mexicano?

Como ya se indicó, esta es una atracción del Pueblo Mágico de Puebla, donde este es uno de sus máximos atractivos. Y el nombre proviene del Tibet, región de Asia donde son característicos también los puentes colgantes. En el caso mexicano, la forma como las personas se sostienen es con dos cuerdas y un arnés. Muchos de los visitantes incluso se niegan a cruzarlo cuando ya están ahí para vivir la experiencia, pues realmente impone la altura y lo “desprotegido” que pareces estar.