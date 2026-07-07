Puente Baluarte: conoce el puente atirantado más alto del mundo que se encuentra en México

Una de las obras de ingeniería y arquitectura más útiles para esa zona del país se denomina como el Puente Baluarte o el Puente Baluarte Bicentenario. Su construcción permitió que los trayectos para ir al mar del Pacífico desde el norte del país redujeran el traslado de 10 a 4 horas. Pero lo impresionante radica en que es el puente atirantado más alto de todo el mundo.

¿Qué características tiene el puente atirantado más alto del mundo?

Esta estructura se encuentra entre el poblado de Pueblo Nuevo de Durango y Concordia en Sinaloa, esto en la carretera que une el estado de Durango con Mazatlán. Cuenta con 1124 metros de longitud y se le considera un vano atirantado de 520 metros. Y se encuentra a casi 403 metros del río Baluarte, razón por la que tiene el récord Guinness del puente atirantado más alto del mundo.

Gracias a dichas características también se le considera el quinto puente más grande de Latinoamérica y el 23 a nivel mundial. En más datos alrededor de la obra, se informó que trabajaron más de 1500 personas, incluyendo ingenieros y técnicos. Se extrajeron cerca de 447, 000 metros cúbicos de roca en la zona, se usaron cerca de 90, 000 metros cúbicos de hormigón hidráulico y también se utilizaron alrededor de 12, 000 toneladas de acero reforzado.

Es decir, este puente atirantado que conecta el desierto de Durango con el mar Pacífico de Sinaloa se presume como una obra arquitectónica de alto nivel, la cual permitió que el turismo se viera beneficiado en una zona donde las playas son de gran importancia. Además, el tema estético causa asombro entre quienes han pasado en una zona que antes tenía una travesía difícil incluso para los propios ciudadanos de las zonas aledañas.

¿Cuál es el beneficio turístico de este puente atirantado?

El Puente Baluarte realmente fungió como una herramienta turística, pues permite llegar a la zona de Mazatlán que es famosa por su oferta para los que viven de estas actividades en el estado. Este puente atirantado permite viajes más cortos para llegar a los siguientes destinos.