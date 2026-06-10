El edificio escondido de CDMX que tiene estilo italiano y pocos conocen: es bellísimo
Este emblemático lugar tiene una ubicación privilegiada, pero muchos lo pasan desapercibido
La Ciudad de México alberga cientos de edificios históricos que sorprenden por su arquitectura, pero existe uno que suele pasar desapercibido entre los turistas e incluso entre muchos capitalinos. Se trata del Edificio Guardiola, una joya arquitectónica ubicada en el corazón del Centro Histórico que destaca por su elegancia, su inspiración italiana y su relevancia en la transformación urbana de la capital mexicana.
Aunque muchos visitantes caminan frente a él sin conocer su historia, este inmueble es considerado una de las construcciones más interesantes de la zona. De acuerdo con información oficial de la Ciudad de México, el Edificio Guardiola fue diseñado por el arquitecto Carlos Obregón Santacilia y forma parte del conjunto arquitectónico vinculado al Banco de México. Además, combina elementos funcionalistas con detalles art déco y mantiene una estrecha relación estética con los edificios de inspiración renacentista italiana que caracterizan esta zona histórica de la capital.
Su ubicación privilegiada, a unos pasos de la calle Madero y de la Alameda Central, lo convierte en una de esas construcciones que pueden admirarse durante cualquier recorrido por el Centro Histórico. Sin embargo, a diferencia de otros inmuebles más famosos, suele permanecer fuera de las principales rutas turísticas, lo que aumenta su atractivo para quienes disfrutan descubrir rincones poco conocidos de la ciudad.
La fachada del edificio destaca por sus líneas elegantes y su presencia sobria, una característica que refleja la transición arquitectónica que vivió la Ciudad de México durante el siglo XX. Gracias a esta combinación de estilos, el inmueble logra integrarse perfectamente con otros edificios históricos de la zona sin perder su identidad propia.
Un aspecto que pocos conocen es que el Edificio Guardiola representa un momento clave en la evolución arquitectónica del Centro Histórico. Según Local MX, la construcción simboliza el paso entre la arquitectura monumental heredada del Porfiriato y las corrientes más modernas y racionalistas que comenzaron a definir el paisaje urbano de la capital durante la primera mitad del siglo pasado.
¿Por qué es importante el Edificio Guardiola en CDMX?
La relevancia de este inmueble va mucho más allá de su belleza arquitectónica. El Edificio Guardiola forma parte de una zona que concentra siglos de historia y que ha sido testigo de algunas de las transformaciones más importantes de la Ciudad de México. Además, se encuentra junto a edificios emblemáticos que ayudan a comprender la evolución urbana y cultural de la capital.
Otro de sus grandes atractivos es que fue una de las últimas obras de Carlos Obregón Santacilia, considerado uno de los arquitectos más influyentes de México. Su diseño demuestra cómo era posible incorporar elementos modernos sin romper la armonía visual del Centro Histórico, una característica que continúa siendo admirada por especialistas en arquitectura.
Gracias a su estilo elegante, su valor histórico y su ubicación estratégica, el Edificio Guardiola sigue siendo uno de los secretos mejor guardados del Centro Histórico. Para muchos amantes de la arquitectura, representa una parada obligada durante cualquier visita a la capital mexicana.
Otros edificios de la CDMX que son importantes
La Ciudad de México cuenta con numerosas construcciones emblemáticas que reflejan distintas etapas de su historia. De acuerdo con Architectural Digest, estos son algunos de los edificios más importantes que todo visitante debería conocer:
- 1. Torre Latinoamericana. Considerada uno de los grandes símbolos de la ciudad, fue durante años el edificio más alto de América Latina y sigue siendo una referencia de la ingeniería mexicana gracias a su capacidad para resistir terremotos.
- 2. Museo Nacional de Antropología. Además de resguardar algunas de las piezas más importantes del patrimonio cultural mexicano, destaca por su impresionante arquitectura diseñada por Pedro Ramírez Vázquez.
- 3. Casa Azul. El hogar de Frida Kahlo es uno de los inmuebles más visitados de la ciudad y un referente cultural que atrae visitantes de todo el mundo.
- 4. Museo Anahuacalli. Diseñado por Diego Rivera, este edificio combina influencias prehispánicas con una propuesta arquitectónica única que lo convierte en una de las construcciones más fascinantes de la capital.
- 5. Palacio de Bellas Artes. Su mezcla de estilos art nouveau y art déco, sumada a su enorme relevancia cultural, lo convierten en uno de los edificios más emblemáticos y fotografiados de la Ciudad de México.