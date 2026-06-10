El edificio escondido de CDMX que tiene estilo italiano y pocos conocen: es bellísimo

La Ciudad de México alberga cientos de edificios históricos que sorprenden por su arquitectura, pero existe uno que suele pasar desapercibido entre los turistas e incluso entre muchos capitalinos. Se trata del Edificio Guardiola, una joya arquitectónica ubicada en el corazón del Centro Histórico que destaca por su elegancia, su inspiración italiana y su relevancia en la transformación urbana de la capital mexicana.

Aunque muchos visitantes caminan frente a él sin conocer su historia, este inmueble es considerado una de las construcciones más interesantes de la zona. De acuerdo con información oficial de la Ciudad de México, el Edificio Guardiola fue diseñado por el arquitecto Carlos Obregón Santacilia y forma parte del conjunto arquitectónico vinculado al Banco de México. Además, combina elementos funcionalistas con detalles art déco y mantiene una estrecha relación estética con los edificios de inspiración renacentista italiana que caracterizan esta zona histórica de la capital.

Su ubicación privilegiada , a unos pasos de la calle Madero y de la Alameda Central, lo convierte en una de esas construcciones que pueden admirarse durante cualquier recorrido por el Centro Histórico. Sin embargo, a diferencia de otros inmuebles más famosos, suele permanecer fuera de las principales rutas turísticas, lo que aumenta su atractivo para quienes disfrutan descubrir rincones poco conocidos de la ciudad.

La fachada del edificio destaca por sus líneas elegantes y su presencia sobria, una característica que refleja la transición arquitectónica que vivió la Ciudad de México durante el siglo XX. Gracias a esta combinación de estilos, el inmueble logra integrarse perfectamente con otros edificios históricos de la zona sin perder su identidad propia.

Un aspecto que pocos conocen es que el Edificio Guardiola representa un momento clave en la evolución arquitectónica del Centro Histórico. Según Local MX, la construcción simboliza el paso entre la arquitectura monumental heredada del Porfiriato y las corrientes más modernas y racionalistas que comenzaron a definir el paisaje urbano de la capital durante la primera mitad del siglo pasado.

¿Por qué es importante el Edificio Guardiola en CDMX?

La relevancia de este inmueble va mucho más allá de su belleza arquitectónica. El Edificio Guardiola forma parte de una zona que concentra siglos de historia y que ha sido testigo de algunas de las transformaciones más importantes de la Ciudad de México. Además, se encuentra junto a edificios emblemáticos que ayudan a comprender la evolución urbana y cultural de la capital.

Otro de sus grandes atractivos es que fue una de las últimas obras de Carlos Obregón Santacilia, considerado uno de los arquitectos más influyentes de México. Su diseño demuestra cómo era posible incorporar elementos modernos sin romper la armonía visual del Centro Histórico, una característica que continúa siendo admirada por especialistas en arquitectura.

Gracias a su estilo elegante, su valor histórico y su ubicación estratégica, el Edificio Guardiola sigue siendo uno de los secretos mejor guardados del Centro Histórico. Para muchos amantes de la arquitectura, representa una parada obligada durante cualquier visita a la capital mexicana.

Otros edificios de la CDMX que son importantes

La Ciudad de México cuenta con numerosas construcciones emblemáticas que reflejan distintas etapas de su historia. De acuerdo con Architectural Digest, estos son algunos de los edificios más importantes que todo visitante debería conocer: