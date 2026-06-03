Las colonias de CDMX donde están los edificios más frágiles ante un sismo, según la IA

Que un edificio esté en peligro de colapso durante un sismo depende de varios factores, como el tipo de suelo de la colonia donde se encuentra, la antigüedad y diseño de la construcción, así como el cumplimiento de los reglamentos de construcción. Sin embargo, en la CDMX existen varios inmuebles que presentan un mayor riesgo debido a las características del terreno sobre el que fueron edificados.

¿Cuáles son las colonias de CDMX con mayor riesgo de sismos?

De acuerdo con especialistas, gran parte de la Ciudad de México fue construida sobre los antiguos lagos de Texcoco, Xochimilco y Chalco, lo que dejó extensas capas de arcilla en el subsuelo, un material que amplifica y propaga con facilidad los movimientos sísmicos, según la UNAM. Estas son algunas de las colonias más vulnerables ante los sismos:

1. Roma Norte y Roma Sur: Fueron de las zonas más afectadas durante los sismos de 1985 y 2017. Además de encontrarse en suelo de transición y lacustre, concentran numerosos edificios construidos antes de la implementación de reglamentos modernos.

Además de encontrarse en suelo de transición y lacustre, concentran numerosos edificios construidos antes de la implementación de reglamentos modernos. 2. Condesa: Presenta condiciones geológicas similares a las de la Roma. La combinación de suelo blando y edificios antiguos convierte al riesgo estructural en un tema constante para ingenieros y urbanistas.

La combinación de suelo blando y edificios antiguos convierte al riesgo estructural en un tema constante para ingenieros y urbanistas. 3. Doctores: Está ubicada sobre antiguos depósitos lacustres y, de manera histórica, ha registrado daños importantes durante terremotos de gran magnitud.

y, de manera histórica, ha registrado daños importantes durante terremotos de gran magnitud. 4. Centro Histórico: Muchos de sus inmuebles son antiguos y presentan problemas derivados del hundimiento diferencial del suelo. La combinación de patrimonio histórico y subsuelo blando incrementa su vulnerabilidad ante los movimientos telúricos.

La combinación de patrimonio histórico y subsuelo blando incrementa su vulnerabilidad ante los movimientos telúricos. 5. Tlatelolco: La zona quedó marcada por el colapso del edificio Nuevo León durante el sismo de 1985. Aunque numerosos inmuebles han sido reforzados, continúa siendo una referencia obligada en los estudios sobre vulnerabilidad sísmica.

Aunque numerosos inmuebles han sido reforzados, continúa siendo una referencia obligada en los estudios sobre vulnerabilidad sísmica. 6. Agrícola Oriental y Agrícola Pantitlán: Se ubican en áreas de suelo lacustre profundo al oriente de la ciudad , donde las ondas sísmicas pueden amplificarse considerablemente.

, donde las ondas sísmicas pueden amplificarse considerablemente. 7. Colonias de Iztapalapa y Tláhuac: Colonias como Santa Martha Acatitla, Culhuacán y diversas zonas de Tláhuac enfrentan además problemas de hundimiento del terreno y fracturas, asociadas a la sobreexplotación del acuífero.

¿Cuáles son las colonias de CDMX con menor riesgo de sismo?

De acuerdo con Inmuebles24, las colonias consideradas más seguras y con menor riesgo sísmico se encuentran principalmente en zonas de suelo firme y roca volcánica. Entre ellas destacan: