¿Qué es la arquitectura hostil y por qué es polémica?

Desde hace unos años el tema de la arquitectura hostil tomó relevancia en los medios y es un asunto que ha trascendido como defensa de luchas sociales. Y es que todo radica en la creación de espacios que no toman en cuenta necesidades de personas para desarrollarse en el espacio público. Por eso, rápidamente se te explica qué es y por qué es polémico.

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¿Qué es la arquitectura hostil?

En el libro de Oscar Newman llamado Creating Defensible Space de 1996, el arquitecto estadounidense indica que la arquitectura hostil es una estrategia de diseño urbano que busca influir en el comportamiento humano, buscando que este se disuada de ciertos tipos de comportamientos/actividades dentro del espacio público.

Allí se utilizan dispositivos físicos tales como barreras, mobiliario incómodo, distribución espacial difícil o mala iluminación. Con esto se crea un nulo acceso a dichos espacios. Realmente lo que se busca es generar incomodidad, para excluir a ciertos grupos de la sociedad y negarles el uso de parques, banquetas y/o sitios cercanos a los hogares.

La arquitectura hostil es una tendencia que se comenzó a plantear por parte de muchos sectores desde el siglo XX. Los aspectos destacados ahí tienen relación con asuntos de control social, ordenanza pública y seguridad. Incluso en países como Estados Unidos, se le define como la arquitectura antivagabundos (personas en situación de calle).

¿Por qué la arquitectura hostil es polémica?

Como se indicaba al final de apartado pasado, la arquitectura hostil tiene la misión de negarle el acceso (de por sí complicado) a las personas que se encuentran en una situación vulnerable. Picos, poco espacio, superficies duras y hasta rugosas son características que desean el impedimento de acomodo de algunos sectores de la sociedad en espacios públicos o cercanos a los hogares de las personas.

Ante eso, decenas de espacios relacionados a la arquitectura han propuesto vías alternas donde absolutamente todas las personas tengan acceso a los distintos sitios de las ciudades a nivel mundial. Por ello, la discusión sigue en boga ante los ya evidentes problemas observados en algunos países que reciben miles de personas por migración.