Sylvester Stallone al borde de la muerte en una de sus películas.

Sylvester Stallone estuvo al borde de la muerte en una de sus películas. El actor sufrió el incidente durante la grabación de 'Rocky IV' porque propuso que para la escena final hubiera una pelea verdadera que culminaría con resultados mucho más realistas.

El histrión quería que el último encuentro entre Rocky e Ivan Drago, interpretado por Dolph Lundgren, fuera tan real que propuso que hubieran golpes, lo que provocó sangre y una lesión de gravedad para la estrella de Hollywood.

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Sylvester Stallone quiso una pelea de verdad

En la pelea de verdad, Lundgren habría puesto mucha fuerza en uno de sus ganchos, el cual provocó que el esternón de Sly chocara contra su corazón, causando que se hinchara este órgano y le costara mucho trabajo respirar, por lo que tuvo que ser atendido de emergencia.

Tras esa inesperada lesión, Sylvester estuvo hospitalizado ocho días en cuidados intensivos, hasta que se recuperó para regresar a las grabaciones y cumplir como todo un profesional.

Afortunadamente, el incidente no pasó a mayores y el largometraje fue un rotundo éxito al recaudar más 300 millones de dólares, con un presupuesto de solo 28 millones de dólares.

El papel de 'Rocky Balboa' ha llevado a Stallone al estrellato y le valido tres nominaciones al Oscar, el mundo entero lo reconoce por este incónico personaje, pero pocos saben que casi le cuesta la vida.

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