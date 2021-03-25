Noah Centineo: El sorprendente cambio que tuvo el actor para hacer el papel de ‘Atom Smasher’ en ‘Black Adam’.

El actor Noah Centineo ha ganado mucha fuerza y popularidad en los últimos años por las grandes e inolvidables interpretaciones que ha realizado; además, es uno de los jóvenes más talentosos, sensuales y guapos de la actualidad.

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En las últimas horas, captaron a Noah Centineo en un entrenamiento muy riguroso, ya que el joven próximamente interpretará a un superhéroe. Luego de una gran preparación para ser He-Man en Masters of the Universe, ahora se le puede apreciar dando su máximo potencial para ser Atom Smasher en Black Adam, junto a Dwayne Johnson.

Fue por medio de su cuenta oficial de Instagram, donde Noah Centineo compartió esta gran transformación, misma que está siendo liderada por Kirk Myers. En la imagen se puede apreciar al actor con mucho volumen de músculos, fotografías que dejaron impresionados a sus millones de seguidores.

Su complicada rutina de ejercicios y dieta

Todo parece indicar que Noah Centineo entrena dos horas diarias y su rutina va por entrenamientos de fuerza e hipertrofia combinados, es decir, muchas sentadillas, press de banca y peso muerto, además de bíceps, press francés para tríceps y press militar para hombros; entrenamiento que de acuerdo con sus fans, ha resultado todo un éxito.

En cuanto a su dieta, también se mencionó que es alta en hidratos de calidad para subir de peso y muchísima proteína para el crecimiento y recuperación muscular. En la nutrición está la clave para comer mucho, ganar músculo y mantener el six pack definido.

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No cabe duda de que las personas que más han disfrutado de este cambio son sus más grandes fans, pues en repetidas ocasiones le han dejado varios corazones rojos y mensajes donde resaltan su gran cambio físico y mencionan que esperan con ansias su nuevo proyecto.

