Contracara: Nicolas Cage y John Travolta podrían verse nuevamente en la secuela de esta icónica película.

‘Contracara’ se convirtió en una de las películas más importantes que marcaron la década noventera, pues Nicolas Cage y John Travolta nos regalaron impresionantes actuaciones que se quedaron en la memoria de múltiples cinéfilos.

La cinta, lanzada en 1997, fue acreedora de un ‘MTV Movie Award’ al mejor dúo en la pantalla y obtuvo una nominación a los Premios Oscar de 1998.

Y es que los productores nos regalaron una épica historia de acción que se metió en el corazón de los más rebeldes y extrovertidos.

‘Contracara’ tampoco estaría completa sin Nicolas Cage y John Travolta, quienes protagonizaron 138 minutos de acción, aventuras y recordadas escenas que se convirtieron en un referente para otros filmes del mismo género.

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Anuncian posible secuela de ‘Contracara’ con la participación de Nicolas Cage y John Travolta

Millones de fanáticos quedaron sorprendidos, pues el director Adam Wingard realizó sorprendentes declaraciones para los medios de comunicación de su país.

Y es que el estadounidense adelantó que podría realizar una posible secuela de ‘Contracara’, donde Nicolas Cage y John Travolta participarían por segunda vez como estrellas de la cinta.

Se trata de ‘Sean Archer’ y se trata de ‘Castor Troy’, de eso se trata esta película. Es la continuación de esa historia. Es difícil hablar de otra cosa que no sea eso, pero esta es, para mí, la continuación definitiva de esa saga

El director aclaró que no tiene interés en hacer un ‘remake’, pues la película alcanzó su esplendor en la década noventera. Pese a todo, Adam expresó que sí considera realizar la segunda parte del filme que dejó huella entre los amantes de la acción.

El sitio ‘Showbiz CheatSheet’ también adelantó otros detalles, por ejemplo, el guion escrito por Simon Barrett y un futuro acuerdo con los protagonista de la recordada cinta de 1997.

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