Premios Oscar: Canciones icónicas que cantas diario y no sabías que fueron galardonadas con una estatuilla dorada.

La clave de una buena película que pasa a la historia es su elenco, trama, guion, producción y hasta vestuario. Sin embargo, existe un elemento muy importante que nos pone a vibrar cada vez que sintonizamos nuestra cinta predilecta.

Nos referimos a la música, aquella que acompaña a nuestros filmes favoritos y que nos llena de emoción cada ponemos nuestra producción favorita.

La Academia sabe que la música es un elemento fundamental en cualquier cinta de acción, romance, ficción o hasta terror. Por ello, te presentamos los filmes que fueron dignos de un Premio Oscar tras lanzar un maravilloso soundtrack musical.

'City of Stars', de 'La La Land'

Emma Stone y Ryan Gosling nos regalaron una de las mejores canciones de 2016. Nos referimos a ‘City of Stars’, tema que se metió en el corazón de múltiples cinéfilos y que se ganó una estatuilla dorada a ‘Mejor Canción Original’. Y es que los actores se sentaron en el piano para protagonizar uno de los momentos más melancólicos en la cinta dirigida por Damien Chazelle.

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'Let It Go', de 'Frozen'

Fue en el 2013, cuando Irina Mendel nos regaló una de las melodías más icónicas de las películas infantiles. 'Let It Go' trascendió fronteras, pues fue traducida en múltiples idiomas y usada para importantes comerciales.

Esta canción también se metió en el corazón de los adultos, quienes no dudaron en incorporar 'Let It Go' a sus listas de reproducción.

'Lose Yourself', de '8 millas'

El talento de Eminem también recibió un Premio Oscar en el 2013, pues sorprendió a millones de cinéfilos con un icónico rap que pasó a la historia.

El rapero estadounidense se llevó el galardón a ‘Mejor Canción Original’, convirtiéndose en uno de los momentos trascendentales en la historia de la codiciada entrega de galardones.

'En mi corazón tú vivirás', de 'Tarzán'

Phil Collins nos regaló una melodía que se convirtió en un hito en la década de los noventas. El cantante británico compuso este tema para la película ‘Tarzán’, ganando una estatuilla dorada en la entrega de Premios Oscar.

'My Heart Will Go On', de 'Titanic'

Este tema se convirtió en la insignia personal de Céline Dion, pues jamás imaginó que pasaría a la historia de su discografía.

Fue en 1997, cuandola canadiense levantó la estatuilla dorada por ‘Mejor Canción Original’, convirtiéndose en uno de los momentos icónicos en la historia de los Premios Oscar.

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