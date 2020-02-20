Lisa de BLACKPINK repite atuendo para la Semana de la Moda de Milán y los fans reaccionan ante dicho estilo.

La idol Lisa de BLACKPINK siempre ha sido catalogada como un ícono de la moda y es que, desde el debut de la banda, ha destacado por sus increíbles vestuarios. La cantante asistió a la Semana de la Moda de Milán por primera vez y lució un atuendo que, según BLINK, ya lo habían visto antes… ¡No es queja!

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Lisa llegó a dicho evento y su asistencia emocionó a millones de fans; no es sorpresa que alguien con tan buen gusto como ella esté ahí y es que, para ser honestos, los idols siempre imponen moda con sus increíbles outfits que presumen en sus videos musicales, alfombras rojas y vida diaria.

La maknae del grupo llegó brillando con un increíble atuendo en color dorado y que no podemos negar que robó miradas en el evento de Fashion Week 2020, sin embargo, esto ya lo había dado a conocer la cuenta oficial de Instagram de PRADA; en dicha foto se puede observar a Lisa posando en un fondo oscuro y que, sin duda, resalta su inigualable estilo.

BLINK ha quedado maravillado con lo hermosa que luce, pero algunos de ellos, recordaron que este atuendo ya se lo habían visto en el pasado. Siendo honestos, cuando eres fan de alguien, comienzas a recordar cada uno de los movimientos que han hecho.

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En este caso Lisa había portado este diseño para una de las portadas de la revista ELLE en el que se puede apreciar que la chaqueta es la misma, sólo que omitió la falda y optó por unas medias de red y le agregó un gran corbatín.

El llevar ambas prendas de la marca PRADA tiene un costo de más de 6 mil dólares. La chaqueta dorada Laminated nappa tiene el valor de 3,800 dólares y la falda de 2,250. Cabe mencionar que los fans jamás criticaron a la rapera, de hecho, hicieron mucho hincapié en lo grandiosa y espectacular que lució.

