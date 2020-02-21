Chen de EXO pide disculpas a sus fans por la polémica que causó la noticia de su futuro matrimonio y paternidad.

Una de las noticias que más conmocionó al mundo del K-pop, fue cuando Chen, integrante de EXO anunció que se casaría y posteriormente, se dijo que estaba esperando un bebé de su novia. Algunas chicas del fandom no soportaron esto y pretendían olvidarse del idol, generando una ola de polémicas en su vida.

Te puede interesar:

Hija de Steven Spielberg revela que hará carrera como actriz porno en busca de su independencia, y su padre la apoya.

Aunque se estaba iniciando un movimiento en las redes sociales para que Chen abandonara su carrera, él dejó muy en claro que no lo haría, sobretodo porque ama su carrera y le ha costado muchos años llegar hasta donde se encuentra actualmente.

Después de tanto alboroto, el ídolo ha decidido salir a ofrecer una disculpa, en la que pide perdón por haber causado todas estas molestias a sus fans, pues lo único que quiere es que se sientan felices con su trabajo.

La carta textual dice lo siguiente:

Hola. Soy Chen. Después de preocuparme sobre cómo debería expresar mis sentimientos, me tomó hasta ahora para poder escribir a EXO-L. Estoy preocupado de que pueda herirlos a través de mi pobre redacción, pero quiero empezar disculpándome con todos los que han esperado todo este tiempo. También quiero expresar mis disculpas a EXO-L, quienes deben estar sorprendidos y a quienes les tomó por sorpresa mis noticias inesperadas. Cuando primero escribí esta carta, también fue mi primera vez experimentando algo así, así que me preocupé mucho sobre cómo debía decirlo a EXO-L que han estado conmigo juntos. Aun así, escribo la carta porque pensé que necesitaba personalmente contarlo antes. Igualmente, mi inintencionada redacción pobre causó desacuerdo y dolor, y verlos experimentar esto me duele el corazón. No sé si mis sentimientos estarán bien plasmados, pero sinceramente estoy agradecido por el amor que me han dado y sé más que nadie quien soy hoy gracias a ese amor. Quiero disculparme de nuevo por expresar mi perdón tan tarde. Además, les mostraré como sigo intentándolo. Gracias.

Por el momento, la identidad de la chica no ha sido revelada debido a que no se encuentra frente a las cámaras y por respeto al idol y a su prometida, la agencia ha preferido mantener las cosas bajo control.

También te puede interesar:

Robert Downey Jr deja el Universo Marvel y aseguran que pronto actuará con la competencia DC Comics.

También es cierto que la carrera de Chen no se verá afectada, pues seguirá teniendo el apoyo de SM Entertainment, y agradecen la compresión de todo EXO-L quienes son realmente importantes para los chicos.

