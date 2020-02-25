El ayuntamiento de la ciudad de Liverpool rinde homenaje al exintegrante de The Beatles, George Harrison.

El musico británico George Harrison, exintegrante de la legendaria banda The Beatles, este 25 de febrero estaría cumpliendo 77 años, por lo que para recordarlo el ayuntamiento de la ciudad de Liverpool anunció The George Harrison Woodland Walk, que no es otra cosa más que un bosque que se inaugurará en 2021 en Allerton, sitio que se encuentra cerca del lugar donde nació el músico.

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Además, también se ha dado a conocer que George Harrison tendrá su propia estatua en Liverpool, para recordar el gran amor que las personas le tienen al exintegrante de The Beatles.

Olivia Harrison ha comentado que es una buena forma de recordar la vida y obra de quien fuera su esposo.

George fue un ávido jardinero que encontró consuelo y alegría en estar al aire libre. No creo que haya mejor manera de conmemorarle en Liverpool que con un jardín que se convierta en un lugar de tranquilidad y reflexión para todos

El ayuntamiento de la ciudad y la familia de George Harrison fueron los encargados de invitar a artistas a diseñar obras de arte para que tengan un lugar dentro del jardín conmemorativo, en el lugar también se consideran obras que se encuentren inspiradas en la vida del músico.

Otras personas también le han recordado con mucho cariño, como fue el caso de Paul McCartney quien compartió una foto en su cuenta de Instagram en donde se encuentra con su viejo amigo.

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George Harrison nació en Liverpool, Inglaterra, el 25 de febrero de 1943 y murió el 29 de noviembre de 2001 en Los Ángeles, California, debido al cáncer de pulmón que padecía.