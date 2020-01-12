La actriz Gwyneth Paltrow lanza vela aromática con olor a sus partes íntimas; es para despertar fantasías.

Gwyneth Paltrow dejó sorprendido al público con el reciente producto que acaba de lanzar, una vela aromática con olor a sus partes íntimos, la cual sirve para despertar fantasías.

Además de ser actriz, Paltrow también se dedica a ser empresaria, pues tiene su propia compañía llamada Goop en la que vende productos de moda, maquillaje, libros y otros tipos de accesorios para la casa o de uso personal como su reciente vela que ha causado un gran impacto.

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La vela que se llama “Esto huele como mi vagina” ha sido de sus productos más exitosos, pues en cuestión de horas se agotó con un precio de 75 dólares. Sin embargo, la actriz mencionó que pronto habrá más de estas velas que, de acuerdo con la información que dio Gwyneth, despiertan pensamientos de fantasía, seducción y un calor sofisticado.

Esta vela está hecha con geranio, bergamota cítrica y cedro yuxtapuestos con rosa de Damasco y semilla de Abelmosco que nos hace pensar en fantasía, seducción y un calor sofisticado

De acuerdo con el periódico New York Post, el nombre de la extravagante vela se dio cuando Gwyneth Paltrox trabajaba en conjunto con el perfumista Dpuglas Little, pues el oloro estaba dirigido para la creación de un perfume, pero finalmente terminó siendo una vela.

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