Hailey Baldwin reveló el tip infalible con el que logró enamorar a Justin Bieber. Te contamos su divertido truco.

Justin Bieber y Hailey Baldwin son una de las parejas top del momento. Su matrimonio es seguido por los fans del canadiense, quien se preguntan cómo fue que la modelo logró enamorarlo. Si tú también te preguntas lo mismo, pon mucha atención, porque el tip por fin salió a la luz.

En una entrevista para el programa Tonight Show, Hailey le confesó a Jimmy Fallon que conquistó a su esposo con este truco: abrir botellas de cerveza con los dientes.

Al parecer, el cantante de 26 años dejó a un lado la belleza de la modelo para dejarse cautivar por el lado más divertido de la famosa.

En realidad, hay otra historia divertida detrás de esto, y es que la última vez que estuve aquí hicimos ese pequeño truco de fiesta de abrir una botella con mis dientes. A la mañana siguiente, después de emitirse la entrevista, recibí una llamada telefónica de cierta persona: ‘¡Hola!, ¿cómo estás? Te vi anoche con Jimmy Fallon, te veías muy bien. Me encantó ese truco que hiciste, no tenía idea de que pudieras hacer eso, fue genial’. Colgué y ahora estoy casada con Justin Bieber

Así se expresó la celebridad de 23 años, quien realizó el extraño truco en Tonigh Show tiempo atrás. Ahora, Baldwin presume de salir con una de las estrellas pop más grandes del momento, pues recientemente se les vio besándose en el cumpleaños del canadiense.

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Y aunque ese fue el truco que derritió el corazón de Justin, no era la primera vez que se conocían. En el 2009 el padre de Hailey la llevó a un foro de televisión donde se presentó el intérprete de Yummy:

Nos conocimos porque mi papá me llevó al programa ‘Today’ cuando Justin actuó allí. Tenía no más de 15 años y para ser honesta, todavía no sabía mucho sobre él

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