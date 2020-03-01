Kim Kardashian compartió una insólita foto de su juventud y los internautas la compararon con su hija, Chicago West.

No todo es glamour y extravagancia para Kim Kardashian: la celebridad de 39 años también ama presumir imágenes de los momentos más significativos de su vida. Prueba de lo anterior es esta foto de su juventud que compartió en su cuenta de Instagram.

En el retrato con la descripción, “Noveno grado”, se puede ver a Kim con maquillaje ligero y con un corte estilo bob, muy famoso en la década de los noventa. Sus cejas delgadas y labios delineados dejaron ver que desde sus mejores años siguió las últimas tendencias de maquillaje y estilo.

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La estrella de Keeping Up With The Kardashians alcanzó más de 3 millones de me gusta gracias a la inédita fotografía que cautivó a sus fans más fieles. Algunos seguidores notaron el gran parecido que tiene con Chicago West, su tercera hija:

Oh por Dios, tú y Chi son idénticas

ChiChi es tu gemela

Chicago, ¿eres tú?

Te ves como Chi en esta foto

Algunos followers también notaron los radicales cambios estéticos a los que se sometió la socialité, pues ahora luce unos labios más gruesos y unos pómulos más perfilados: “Deberías mantenerte natural. Tienes genes hermosos. Simplemente envejece como el resto de nosotros”, expresó un seguidor.

En las últimas semanas la celebridad estadounidense también enterneció a las redes sociales con una foto dejando a la pequeña North West en la escuela. La imagen mostró el lado maternal y amoroso de la creadora de SKIMS.

Sus recientes posts son la prueba de que también prefiere alejarse de su estrafalario estilo de vida, para compartir con sus seguidores algunos momentos más íntimos. Sin embargo, podremos conocer más detalles de su vida en la próxima temporada de su reallity show que se estrenará el próximo 26 de marzo de 2020.

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