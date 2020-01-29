En señal de respeto, Nike retira los productos deportivos de Kobe Bryant de todas sus tiendas en línea.

Nike no solo envió sus condolencias a la familia de Kobe Bryant por el lamentable accidente de helicóptero en el que murió la estrella de basquetbol, sino que fue más allá.

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En una aparente señal de respeto y de no lucrar con la imagen del exjugador de Lakers, la firma deportiva estadounidense sacó de su catálogo en línea los modelos vinculados al nombre de Kobe Bryant.

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Al ingresar a la tienda on line de Nike se puede ver el mensaje de condolencias por la muerte del basquetbolista, quien fue un importante símbolo; incluso, un auditorio de sus oficinas corporativas lleva su nombre.

La marca tenía planeado sacar a la venta una línea de tenis edición especial de La Mamba Negra; sin embargo, ahora estarían pensado en retrasar su venta al igual que los que ya estaban disponibles antes de la muerte de Bryant.

Por ahora, sólo se pueden adquirir los productos en tiendas secundarias a la marca.

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