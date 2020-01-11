Meghan Markle viaja sola a Canadá y el Príncipe Harry se queda para arreglar los asuntos con la reina Isabel II.
Los escándalos en la familia real británica siguen despiertos, pues ahora Meghan Markle viajó sola a Canadá mientras que su esposo, el Príncipe Harry se queda con su familia para arreglar los asuntos pendientes.
El día de ayer los duques de Sussex robaron la atención de las cámaras cuando anunciaron su separación de la realeza británica, por lo que Meghan Markle ya dejó las tierras de Reino Unido para viajar a Canadá, en tanto que el Príncipe Harry la alcanzará en algunos días.
La noticia causó un gran revuelo y las críticas sobresalieron al instante, incluso, tanto el padre de Meghan, Thomas Markle, como la Reina Isabel II, se mostraron inconformes por haber tomado tal decisión, sin embargo, la pareja continuó firme con su decisión.
Ver esta publicación en Instagram
Three cheers for Her Majesty!!! The Queen and Members of The Royal Family gathered together on the balcony of Buckingham Palace #TroopingtheColour #QBP2019 The @RoyalAirForce and @rafredarrows mark the end of The Queen's official birthday parade 2019 with a magnificent flypast. Her Majesty travelled back to Buckingham Palace from Horse Guards, London at the Head of The Queen’s Guard, preceded by Massed Bands and the Sovereign’s Escort #TroopingTheColour. 📷 PA Images 📹 @bbcstudioslive
De acuerdo con el medio inglés Daily Mail, la duquesa no tenía planeado quedarse mucho tiempo en la tierra natal de su esposo, pues su hijo Archie se había quedado con su nana en el país canadiense, ciudad donde ella había vivido anteriormente, así que tomó uno vuelo sola para regresar.
En tanto, el Príncipe Harry tuvo que quedarse más días, pues tiene la obligación de arreglar los asuntos pendientes en cuestión a la renuncia que hicieron de sus títulos reales. Cabe mencionar que, mediante un comunicado oficial del palacio de Buckingham, los arreglos sólo tomaron unos cuantos días y se hizo hincapié en que no llevarán semanas.
Los duques de Sussex dejaron en claro que su alejamiento de la familia real no significa que se apartarán del todo, pues seguirán apoyando todas las decisiones que tomen los miembros de la familia real británica a lo largo del tiempo.
Ver esta publicación en Instagram
Today, The Duke and Duchess of Sussex’s son Archie was christened at Private Chapel at Windsor Castle. The Prince of Wales, The Duchess of Cornwall, The Duke & Duchess of Cambridge attended the Christening. Photograph 1 was taken in the Green Drawing Room at Windsor Castle. Seated (L - R): The Duchess of Cornwall, The Duke of Sussex, Archie Harrison Mountbatten-Windsor, The Duchess of Sussex, The Duchess of Cambridge Standing (L - R): The Prince of Wales, Ms Doria Ragland, Lady Jane Fellowes, Lady Sarah McCorquodale, The Duke of Cambridge This second photograph of The Duke and Duchess of Sussex, and Archie was taken in the Rose Garden at Windsor Castle. 📷 Chris Allerton /©️SussexRoyal
También te puede interesar: Padre de Meghan Markle y la Reina Isabel II decepcionados por la decisión de los duques de Sussex.