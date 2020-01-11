Meghan Markle viaja sola a Canadá y el Príncipe Harry se queda para arreglar los asuntos con la reina Isabel II.

El día de ayer los duques de Sussex robaron la atención de las cámaras cuando anunciaron su separación de la realeza británica, por lo que Meghan Markle ya dejó las tierras de Reino Unido para viajar a Canadá, en tanto que el Príncipe Harry la alcanzará en algunos días.

La noticia causó un gran revuelo y las críticas sobresalieron al instante, incluso, tanto el padre de Meghan, Thomas Markle, como la Reina Isabel II, se mostraron inconformes por haber tomado tal decisión, sin embargo, la pareja continuó firme con su decisión.

De acuerdo con el medio inglés Daily Mail, la duquesa no tenía planeado quedarse mucho tiempo en la tierra natal de su esposo, pues su hijo Archie se había quedado con su nana en el país canadiense, ciudad donde ella había vivido anteriormente, así que tomó uno vuelo sola para regresar.

En tanto, el Príncipe Harry tuvo que quedarse más días, pues tiene la obligación de arreglar los asuntos pendientes en cuestión a la renuncia que hicieron de sus títulos reales. Cabe mencionar que, mediante un comunicado oficial del palacio de Buckingham, los arreglos sólo tomaron unos cuantos días y se hizo hincapié en que no llevarán semanas.

Los duques de Sussex dejaron en claro que su alejamiento de la familia real no significa que se apartarán del todo, pues seguirán apoyando todas las decisiones que tomen los miembros de la familia real británica a lo largo del tiempo.

También te puede interesar: Padre de Meghan Markle y la Reina Isabel II decepcionados por la decisión de los duques de Sussex.