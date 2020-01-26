¡Apoyo paternal! El Príncipe Carlos muestra su postura ante la decisión de su hijo, el Príncipe Harry, y Meghan Markle.

El drama real continúa en el Palacio de Buckingham tras la decisión que tomó el Príncipe Harry y su esposa, Meghan Markle, pues ahora el Príncipe Carlos ya dio a conocer su postura ante la situación y sorprende a la comunidad británica.

En relación a la crisis que está viviendo la Familia Real Británica, el Príncipe de Gales se había mantenido ajeno y callado; sin embargo, ya dio a conocer lo que piensa al respecto sobre lo sucedido con su hijo Harry y su familia, una respuesta que quizás no esperaban muchos.

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De acuerdo con lo que señaló el medio The Telegraph, el Príncipe Carlos no abandonará a su hijo, ni a la esposa de Harry, por lo que mantendrá el apoyo financiero a su vástago durante un año, tiempo suficiente que servirá para que los Duques de Sussex puedan reiniciar sus vidas lejos de la Corona Británica.

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Cabe señalar que ese dinero proviene del Príncipe, mas no del Palacio de Buckingham, un gesto paternal que será de gran ayuda para Harry y Meghan, quienes tienen pensado seguir con sus tareas de apoyo a asociaciones privadas y comenzar su nueva marca.

Actualmente, los Duques ya se encuentran en Canadá comenzando sus nuevos planes para ellos y para su pequeño hijo, Archie, de ocho meses, pero todavía enfrentando problemas mediáticos, pues el padre de Meghan señaló que les exigirá un apoyo económico por haber ensuciado su nombre.

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