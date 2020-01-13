Esto fue lo que dijo la Reina Isabel II sobre la separación de Meghan Markle y el Príncipe Harry de la familia real.

La Reina Isabel II aclaró que ella y su familia apoyan por completo la decisión del Príncipe Harry y Meghan Markle de separarse de la familia real y mudarse a Canadá.

Tras una reunión con el Príncipe Carlos, el Príncipe William y el mismo Príncipe Harry, la Reina Madre agregó que la familia real acordó un “período de transición” para apoyar a los Duques de Sussex, quienes vivirán entre Canadá y el Reino Unido.

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Aunque hubiéramos preferido que siguieran siendo miembros de la familia real que trabajan a tiempo completo, respetamos y entendemos su deseo de vivir una vida más independiente como familia sin dejar de ser una parte valiosa de mi familia

A statement from Her Majesty The Queen. https://t.co/IVSyfeojqk — The Royal Family (@RoyalFamily) 13 de enero de 2020

Harry y Meghan han dejado en claro que no quieren depender de los fondos públicos en sus nuevas vidas (…) Estos son asuntos complejos que mi familia debe resolver, y aún queda trabajo por hacer, pero he pedido que se tomen decisiones finales en los próximos días

La reunión en la finca de Sandringham fue la primera vez en la que el Príncipe Harry se encontró con su familia para hablar del asunto que sacudió al Palacio de Buckingham.

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