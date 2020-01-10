Salma Hayek sorprende a las redes sociales con foto de su juventud junto a Jennifer Lopez.

Salma Hayek aprovechó el jueves del recuerdo (#tbt) para subir una foto en la que aparece junto a su amiga Jennifer Lopez, misma que causó revuelo en las redes sociales.

Los seguidores no dudaron en llenar de elogios y críticas a las actrices y comentaron desde "aunque se encuentran en su quinta década, siguen viéndose muy bien en la actualidad" y "Lucen muy bonitas, muy naturales".

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Pero también hubo otros usuarios que comentaron "Sin tanta cirugía plástica" y "JLo se ve más latina y natural, pero mi Salma ahí no tenía los senos tamaño familiar que posee ahora".

En la imagen, las actrices lucen sonrientes en lo que parece ser una fiesta y posando con sus rostros juntos, a pesar de estar en mesas separadas.

“Quiero aprovechar la oportunidad de publicar este TBT para celebrar el éxito de Hustlers”, escribió Hayek en la descripción de su retrato con la cantante de On the floor.

AQUÍ TE DEJAMOS LA IMAGEN DEL RECUERDO:

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