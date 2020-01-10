Salma Hayek sorprende a las redes sociales con foto de su juventud junto a Jennifer Lopez.
La actriz de “Like a Boss” recibió infinidad de comentarios de sus seguidores al notar la diferencia entre cómo lucía hace algunos años y su actual aspecto.
Salma Hayek aprovechó el jueves del recuerdo (#tbt) para subir una foto en la que aparece junto a su amiga Jennifer Lopez, misma que causó revuelo en las redes sociales.
Los seguidores no dudaron en llenar de elogios y críticas a las actrices y comentaron desde "aunque se encuentran en su quinta década, siguen viéndose muy bien en la actualidad" y "Lucen muy bonitas, muy naturales".
Te puede interesar:
Salma Hayek presume su sexy silueta en redes sociales.
Pero también hubo otros usuarios que comentaron "Sin tanta cirugía plástica" y "JLo se ve más latina y natural, pero mi Salma ahí no tenía los senos tamaño familiar que posee ahora".
En la imagen, las actrices lucen sonrientes en lo que parece ser una fiesta y posando con sus rostros juntos, a pesar de estar en mesas separadas.
Ver esta publicación en Instagram
Looking back at pictures from filming #HustlersMovie, I never could have imagined this. 💜 THANK YOU and I am so incredibly honored to win Best Supporting Actress at the LA FILM CRITICS ASSOCIATION, SAN FRANCISCO FILM CRITICS ASSOCIATION, WASHINGTON DC FILM CRITICS ASSOCIATION, AUSTIN FILM CRITICS ASSOCIATION, ONLINE FILM CRITICS SOCIETY, PALM SPRINGS INTERNATIONAL FILM FESTIVAL SPOTLIGHT AWARD, DORIAN AWARD, OKLAHOMA FILM CRITICS ASSOCIATION, HOLLYWOOD CRITICS ASSOCIATION, SEATTLE FILM CRITICS ASSOCIATION & thank you to the Critics Choice Awards and NAACP for the nominations!!! Time for some champagne 🍾😘 #Ramona
“Quiero aprovechar la oportunidad de publicar este TBT para celebrar el éxito de Hustlers”, escribió Hayek en la descripción de su retrato con la cantante de On the floor.
AQUÍ TE DEJAMOS LA IMAGEN DEL RECUERDO:
También te puede interesar:
Jennifer López atraviesa una mala racha tras la demanda que enfrenta por 40 millones de dólares.
Guide S