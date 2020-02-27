Esta fue la foto de Selena Gomez que se viralizó y alarmó a sus fans quienes se preocuparon por su salud.

Selena Gomez es una de las cantantes más queridas entre los amantes del género pop, pues sus profundas letras y románticas melodías se ganaron el corazón de sus seguidores. Ahora, una foto de la famosa usando un cubre bocas se viralizó e inmediatamente alarmó a sus fans, cuestionando el estado de salud de la famosa.

Sin embargo, simplemente se trató de una serie de fotos que la interprete de Rare subió a sus redes sociales. En una de las imágenes, la celebridad cubrió su boca para protegerse de contraer algún virus.

Momma y yo siendo turistas. Tomamos excelentes fotos. ¡OH y fuimos a CrimeCon! Te amo Chicago

Estas fueron las palabras que Selena compartió con sus seguidores, dejando claro que solo se trataba de un viaje que realizó junto a una de sus mejores amigas.

Te puede interesar:

VIDEO: BTS en el Carpool Karaoke de The Late Late Show convierten a James Corden en el octavo idol de la banda.

Los fanáticos de la estrella pop saben el complicado historial de salud de la cantante, pues se sometió a un trasplante de riñón que la hizo parar su carrera por un tiempo:

Soy muy consciente de que algunos de mis seguidores han notado que he estado con un perfil bajo durante este verano y me han preguntado por qué no estaba promocionando mi nueva música, de la cual por cierto estoy muy orgullosa. Descubrí que necesitaba un trasplante de riñón por el lupus que padezco, y del cual me estoy recuperando. Era lo que necesitaba para poder mejorar mi salud. Honestamente estuve pensando si compartir esto con ustedes, y pronto me di cuenta de que tenía que compartir este camino por el que he tenido que pasar los últimos meses y que siempre he querido compartir con ustedes

Además, es bien sabido que Gomez enfrenta una batalla contra el Lupus, una enfermedad que le afecta la piel y las articulaciones. Además de provocarle fiebre, cansancio y daños en el sistema nervioso.

También te puede interesar:

Lizbeth Rodríguez, exchica Badabun, confesó que Chris Evans se le declaró. Así lo presumió en Instagram.

