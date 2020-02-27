Esta fue la foto de Selena Gomez que se viralizó y alarmó a sus fans quienes se preocuparon por su salud.
La celebridad de 27 años ha librado duras batallas de salud: su trasplante de riñón y la lucha contra el Lupus hicieron que la famosa pausara su carrera en el pasado.
Selena Gomez es una de las cantantes más queridas entre los amantes del género pop, pues sus profundas letras y románticas melodías se ganaron el corazón de sus seguidores. Ahora, una foto de la famosa usando un cubre bocas se viralizó e inmediatamente alarmó a sus fans, cuestionando el estado de salud de la famosa.
Sin embargo, simplemente se trató de una serie de fotos que la interprete de Rare subió a sus redes sociales. En una de las imágenes, la celebridad cubrió su boca para protegerse de contraer algún virus.
Momma y yo siendo turistas. Tomamos excelentes fotos. ¡OH y fuimos a CrimeCon! Te amo Chicago
Estas fueron las palabras que Selena compartió con sus seguidores, dejando claro que solo se trataba de un viaje que realizó junto a una de sus mejores amigas.
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Los fanáticos de la estrella pop saben el complicado historial de salud de la cantante, pues se sometió a un trasplante de riñón que la hizo parar su carrera por un tiempo:
Soy muy consciente de que algunos de mis seguidores han notado que he estado con un perfil bajo durante este verano y me han preguntado por qué no estaba promocionando mi nueva música, de la cual por cierto estoy muy orgullosa. Descubrí que necesitaba un trasplante de riñón por el lupus que padezco, y del cual me estoy recuperando. Era lo que necesitaba para poder mejorar mi salud. Honestamente estuve pensando si compartir esto con ustedes, y pronto me di cuenta de que tenía que compartir este camino por el que he tenido que pasar los últimos meses y que siempre he querido compartir con ustedes
Además, es bien sabido que Gomez enfrenta una batalla contra el Lupus, una enfermedad que le afecta la piel y las articulaciones. Además de provocarle fiebre, cansancio y daños en el sistema nervioso.
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