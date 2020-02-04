Steve Aoki maravilló a más de 25 mil asistentes en la Feria de León. El famoso DJ conquistó al público pese a la lluvia.

Steve Aoki maravilló a más de 25 mil asistentes que se dieron cita en el penúltimo día de actividades de la Feria de León, Guanajuato, donde el artista elevó el ambiente pese a la lluvia.

El DJ de talla mundial se presentó con el espectáculo Water Castle, con un setlist variado que incluyó remixes con canciones regionales mexicanas y colaboraciones de géneros como el reguetón, para el que recientemente trabajó junto a Maluma.

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La lluvia no fue impedimento para que los asistentes disfrutaran del espectáculo en la Velaria del Teatro del Pueblo, a pesar de que otras presentaciones del día fueron canceladas por causas climatológicas.

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Durante más de una hora, Aoki presentó temas como: We Are Legend, No Beef, Jaleo, It's Time y Pika Pika, los cuales prendieron de inmediato el ánimo de quienes desde muy temprano hicieron fila para disfrutar de su presentación.

Cabe recordar que Steve Aoki es un viejo conocido de la ciudad de León, ya que en 2017 fue parte del Festival Internacional del Globo (FIG).

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