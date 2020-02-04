¡No lo podrás creer! Gorillaz y Tame Impala preparan colaboración para todos sus fans. ¿Estás preparado?

Hace unos días, el nombre del grupo británico Gorillaz fue de lo más comentado tras lanzar su Song Machine; un proyecto audiovisual que presenta sesiones de estudio y en el que colaboró con Slowthai y Slaves.

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Tras haberse posicionado como uno de los temas más importantes de la semana pasada, ahora Noodles, uno de los integrantes virtuales de Gorillaz, ha anunciado en una foto su próxima colaboración con Tame Impala.

En la imagen se puede apreciar la portada del disco Currents del proyecto australiano formado por Kevin Parker, la diferencia es que, en vez de tener la bola de metal entre las ondas púrpuras, están los integrantes de la banda británica en un auto.

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Otra clara señal que lanzó Gorillaz fue que entre los comentarios de las fotos publicaron el nombre Kev, haciendo alusión al líder de Tame Impala. De esta manera se puede decir que ya está más que confirmado; la manera en la que se anunció su trabajo en equipo con Slowthai y Slave fue de la misma manera.

Por el momento, Tame Impala se encuentra con otros planes, entre los que destacan su próximo estreno de The Slow Rush que llegará este 14 de febrero, el inicio de su gira por Norteamérica, y es uno de los grupos que encabezan el cartel de la novena edición de Pa´l Norte, que llegará el próximo 20 y 21 de marzo en el Parque Fundidora en Monterrey, Nuevo León.

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Gorillaz y Tame Impala se han posicionado como una de las bandas más importantes de los últimos años, y cada vez más personas se unen al fandom de estos dos grandes proyectos musicales.