Aseguran que Vanessa Hudgens se encuentra disfrutando su soltería al convertirse en la nueva conquista de Kyle Kuzma.

Vanessa Hudgens y Austin Butler terminaron su relación desde noviembre de 2019. La pareja duró casi una década; sin embargo, terminaron por motivos de agenda laboral y por la distancia.

Hudgens se encontraba promocionando la cinta Bad Boys For Life, mientras que Butler está grabando la cinta biográfica de Elvis Presley.

Ahora que Vanessa Hudgens se encuentra sin compromiso, la actriz está disfrutando de estar soltera, pues recientemente fue captada en una cita con el jugador Kyle Kuzma, estrella de Los Angeles Lakers.

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Vanessa Hudgens foi flagrada ontem, 21 de Janeiro, jantando com o jogador dos Lakers Kyle Kuzma em um restaurante italiano no Brooklyn, Nova York. pic.twitter.com/XZF8C3dr9K — Vanessa Hudgens Brasil (@vahudgensbr) January 22, 2020

No te pierdas la transmisión en vivo de los Oscar 2020. La cita es el próximo domingo 9 de febrero por Azteca 7.

De acuerdo con TMZ, Kylie y Vanessa tuvieron una cena romántica en Lilia, un lujoso restaurante de comida italiana en Brooklyn.

Además, un día antes de que se diera a conocer la noticia de la ruptura de Vanessa Hudgens con Austin Butler, la protagonista de High School Musical acudió al juego entre Los Ángeles Lakers y los Cleveland Cavaliers.

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