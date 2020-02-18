VIDEO: The Strokes estrena ‘Bad Decisions’, segundo sencillo del nuevo disco The New Abnormal, con el que regresa a su esencia.

The Strokes sorprendió a sus fans con el estreno de Bad Decisions, segundo sencillo de su nuevo disco The New Abnormal, con el que la banda de Nueva York regresa a su esencia.

Bad Decisions es la nueva canción que llega a los fans con todo y un video musical, el cual fue dirigido por Andrew Donoho y que está cargado de una estética de la década de los 70 (algo a lo que The Strokes nos habían acostumbrado.

Te puede interesar:

Bradley Cooper figura entre los actores para dar vida a Barry Gibb, de los Bee Gees, en la película sobre la banda.

De acuerdo con los conocedores y fanáticos de la banda, esta canción está mucho más apegada al sonido por el cual The Strokes es una de las agrupaciones más destacadas desde su nacimiento al principio del nuevo milenio.

El lanzamiento se da luego de que la semana pasada, The Strokes anunciara su nuevo disco de estudio, The New Abnormal, liberando At the Door, el primer sencillo oficial del álbum que saldrá este 2020.

A diferencia de Bad Decisions, At the Door es una rola melancólica y llena de nostalgia, que muestra una faceta “pesada” del vocalista de la banda, Julian Casablanca; sin embargo, todo el disco cuenta con las guitarras fuertes y percusiones características de The Strokes.

A lo largo de este año, los miembros de The Strokes se han mantenido ocupados con sus proyectos solista: Julian Casablanca lanzó un nuevo disco de estudio con su banda The Voidz y el guitarrista Albert Hammond Jr. publicó su cuarto material como solista.

The Strokes es una agrupación que sobresalió desde la publicación de su primer disco, Is This It (2001), por el cual todos los medios y escuchas del mundo los empezaron a clasificar como la agrupación “salvadora del rock“.

En México, The Strokes se presentará en dos festivales: el Pal’ Norte (20 y 21 de marzo) y el Corona Capital Guadalajara (16 y 17 de mayo), donde con seguridad van a presentar los temas de The New Abnormal.

También te puede interesar:

Los guerreros Z Goku y Vegeta tendrán nuevos trajes en la próxima temporada de Dragon Ball Heroes.