¿Buscas un cambio de look? Así puedes saber cómo lucirás, según la Inteligencia Artificial

Con la llegada de los últimos meses del año y la víspera del comienzo de uno nuevo, muchas personas sienten que es tiempo de hacer un cambio de look para renovar energías. Frente a este deseo, la inteligencia artificial (IA) le ha facilitado la vida a la gente que quizás tiene dudas acerca del resultado de la decisión de cambiar el aspecto estético.

Así es como Gemini, la IA de Google, puede probar diversos cambios de looks de un usuario de manera sencilla y automática. Solo hay que seguir una serie de pasos para poner el mecanismo en funcionamiento.

¿Cómo usar Gemini para probar cambios de looks en el cabello?

Gemini brinda la posibilidad de subir una fotografía personal para probar como quedarían distintos cortes de cabello. Esto ha causado revuelo en las redes sociales, ya que demuestra el potencial de la IA para generar avatares hiperrealistas a partir de una simple foto.

Para transformar un retrato inicial personal a una imagen con diferentes estilos estéticos, solo hay que seguir estos sencillos pasos:

Escribir el prompt para ordenar la ejecución de la tarea. En este caso es que la IA arroje una imagen hiperrealista de la persona con determinado look de cabello. Si la IA arroja el resultado deseado, bastará con no solicitarle nada más. Si aún no se logra el resultado esperado, el prompt se puede enriquecer con más descripciones y detalle.

¿Cuál es el prompt que se utiliza en Gemini para probar cambios de looks en el cabello?

Para que Gemini arroje imágenes sobre una persona con cambios de looks en el cabello, se debe solicitar la tarea con este prompt:

Genera avatares de [tal persona] con diferentes peinados [cortes, texturas o colores de cabello] en un formato de cuadrícula de 3x3.

En este caso, la IA arrojará varias fotografías pequeñas con cambios de look. Pero el pedido puede apuntar a una sola imagen de un tamaño más grande. Incluso, se pueden agregar otros detalles como fondos y cambios en el pelo y rostro.