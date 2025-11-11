Hija de Michael Jackson revela que el consumo de drogas le perforó la nariz

París Jackson, la hija del legendario “Rey del Pop”, Michael Jackson, volvió a generar conversación en redes sociales tras publicar un impactante video en redes sociales donde habló abiertamente sobre su pasado con las drogas y las secuelas que le dejó. La modelo y cantante, de 27 años, decidió sincerarse frente a sus seguidores, mostrando las consecuencias físicas de lo que ella misma calificó como “una etapa muy oscura” de su vida.

En el clip, París aparece sin maquillaje, con un tono de voz calmado pero firme, y revela que debido al consumo constante de drogas, su nariz quedó perforada por dentro, afectando su respiración y generándole dolor constante. “No lo digo para causar lástima, sino porque ojalá alguien me lo hubiera dicho antes. No hay nada glamuroso en esto”, afirmó la artista.

El video, que rápidamente se viralizó, ha sido aplaudido por su honestidad y por el tono de advertencia que maneja. “No lo intenten, no hay nada bueno detrás de esas sustancias. Si buscan escapar del dolor, hay otras formas”, aconsejó París, quien ha hablado en el pasado sobre su lucha contra la depresión y la presión mediática que vivió desde su infancia.

París, quien en los últimos años ha enfocado su carrera en la música alternativa y la defensa de la salud mental, finalizó su publicación recordando la importancia de buscar ayuda profesional. “No se trata solo de dejarlo, se trata de sanar”, concluyó.

De las pasarelas a los eventos de élite

A pesar de sus altibajos personales, París Jackson ha sabido reinventarse y mantener una presencia constante en los círculos de alta sociedad. En los últimos meses, ha sido vista en importantes galas de moda, festivales de cine y eventos benéficos en Los Ángeles y París, donde deslumbra con su estilo bohemio y una personalidad cada vez más segura. Su participación en la más reciente edición de la amfAR Gala y su asistencia a desfiles han reforzado su imagen como ícono de la moda.