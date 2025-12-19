Cristiano Ronaldo vs Vin Diesel: quién tiene la fortuna más grande

Luego de meses entre especulaciones y rumores, finalmente se supo que Cristiano Ronaldo y Vin Diesel trabajarán juntos en Rápidos y Furiosos 11, la tan esperada entrega final de esta franquicia de acción . Y como era de esperarse, se han generado ciertas comparaciones entre su trayectoria y fortuna, con el fin de saber cuál de los dos tiene más dinero.

La respuesta es bastante sencilla, ya que a pesar de que el actor estadounidense tiene una sólida trayectoria y ha aparecido en exitosos proyectos, lo cierto es que sus ganancias no se acercan ni siquiera un poco a las ganancias del futbolista portugués. De modo que fácilmente "CR7" cuenta con una fortuna mayor en comparación a su ahora colega en la industria de la actuación.

Cristiano Ronaldo tiene una fortuna mayor a la de Vin Diesel|Instagram. @vindiesel

¿Cuánto dinero tiene Cristiano Ronaldo? La exorbitante fortuna que le dejó el futbol

Con 23 años de carrera activa en Primera División y dedicándose al futbol prácticamente durante toda su vida, "el Bicho" ostenta el título de máximo goleador y es uno de los atletas más exitosos de la actualidad. En cuanto a su patrimonio, Cristiano Ronaldo tiene una fortuna de 1.2 mil millones de dólares, cifra estimada hasta octubre de 2025, según datos de Celebrity Net Worth.

Además de sus ganancias como futbolista, Cristiano Ronaldo ha expandido su fortuna con diversos negocios|Instagram. @cristiano

Dichas ganancias abarcan el acumulado por sus contratos con prestigiosos clubes, pero el deporte no es lo único que lo ha hecho ganar dinero . Cuenta con otros negocios, incluyendo líneas de ropa, calzado, accesorios y hasta perfumes. También tiene acciones en hoteles, clínicas de injertos capilares y los patrocinios con exclusivas marcas.

¿Vin Diesel se hizo millonario con Rápidos y Furioso? Este es su patrimonio

Dentro de las películas de acción que se han consolidado como un clásico entre los fanáticos, definitivamente está Rápido y Furioso. Uno de los actores que se volvió rostro de esta saga es Vin Diesel, que hasta el día de hoy tiene una participación clave y debe gran parte de su éxito a su papel de "Dominic Toretto".

Aunque Vin Diesel tiene una gran fortuna, no supera a la de Cristiano Ronaldo|Instagram. @vindiesel

Así que no es de extrañarse que a sus 58 años tenga una cuantiosa fortuna que, de acuerdo con información de Celebrity Net Worth, es de 225 millones de dólares. Al igual que Cristiano Ronaldo, el artista no solo obtiene ganancias de su trabajo histriónico , sino que esta cantidad igualmente es resultado de sus negocios e inversiones en el rubro de los videojuegos, la producción y campañas publicitarias.