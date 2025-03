¿Esta será la buena? Miembro de los Jonas Brothers anuncia nuevo disco

¡"Gracias por su paciencia”! Así se dirigió Joe Jonas a sus fans al anunciar finalmente, en sus redes sociales oficiales, la fecha oficial del lanzamiento de su nuevo disco. Y es que, al parecer, muchos de sus seguidores ya estaban ansiosos de recibir este material, pues el estreno se habría retrasado más de seis meses. Te contamos todos los detalles del prometedor material en solitario del mediano de los Jonas Brothers.

¿Cuándo se estrena el nuevo disco de Joe Jonas?

Así como lo lees. Joe Jonas alborotó las redes sociales luego de publicar la fecha oficial de su próximo lanzamiento discográfico. En el posteo que compartió en su cuenta oficial de Instagram, revela que el disco (que estaba planeado estrenarse en octubre del 2024) será lanzado el próximo 23 de mayo. Pero eso no es todo: ¡habrá edición en vinilo! O al menos eso deja entrever en el video que acompaña su posteo.

¿Cómo se llama el nuevo disco de Joe Jonas?

Desde hace tiempo se sabe que el nuevo disco de Joe Jonas está titulado Music For People Who Believe In Love, pues recordemos que el lanzamiento estaba presupuestado originalmente para el pasado 18 de octubre. ¿Será que logra superar lo conseguido con su primer álbum como solista?

¿Cuántos discos ha sacado Joe Jonas en solitario?

El nuevo álbum de Joe Jonas, Music For People Who Believe In Love, tendría un significado muy especial para todos sus fans; además de la expectativa que se ha generado tras los meses de retraso, será el segundo disco que el hermano mediano de los Jonas Brothers lance como solista. Cabe mencionar que aunque Fastlife (2011), el álbum con el que debutó como solista el músico de Nueva Jersey, tuvo muy buena aceptación entre sus seguidores, promocionar su segundo material como solista casi quince años después del primero, podría representar todo un reto.

Mientras llega el ansiado 23 de mayo, Joe Jonas sigue comprometido con los Jonas Brothers, con quienes pasa por un gran momento. Y si no, aquí les dejamos esta prueba.