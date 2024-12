Muere el popular actor coreano, Park Min-jae a los 32 años

Una vez más, el mundo del entretenimiento en Corea del Sur se encuentra de luto. El actor Park Min Jae falleció a los 32 años de edad. Así lo confirmó el hermano del famoso a varios medios de comunicación de aquel país.

Varias personas, entre ellas, fanáticos y actores de k-dramas acudieron a redes sociales para mostrar su consternación ante la repentina e inesperada muerte del actor. Min Jae era uno de los actores más destacados de la industria, admirado por el público gracias a sus increíbles y entrañables interpretaciones.

¿De qué murió Park Min Jae?

Según los primeros reportes forenses, el actor murió a causa de un infarto, a pesar de su corta edad. El funeral se llevará a cabo el próximo 4 de diciembre y solamente acudirán amigos y familiares.

El hermano del actor dedicó unas palabras para Park Min Jae y sus fanáticos. “Mi amado hermano, se fue a descansar. Espero que la mayor cantidad posible de personas puedan recordar a mi hermano. Por favor, comprendan que no puedo comunicarme con todos individualmente”, señaló.

Según lo que informan diferentes medios del país asiático, el actor falleció el pasado 29 de noviembre; sin embargo, la familia decidió hacerlo público hasta este 2 de diciembre.

¿En qué k-dramas participó el actor Park Min Jae?

Park Min Jae era una de las figuras más queridas en el mundo del entretenimiento. Participó en diferentes producciones de k-drama como Mr. LEE, Little Woman, Tomorrow, The Fabulous y Deborah. De sus trabajos más recientes, fue un cameo en la serie BL, My Damn Bussines.

Sus seguidores adoraban su versatilidad y creían que eso lo llevaría a ser muy exitoso en las diferentes producciones que se realizan en Corea del Sur. ¿Viste alguna de sus series?

