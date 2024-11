Demanda de Nintendo contra Palworld: Las razones explicadas

Pues así es, la demanda de Nintendo y The Pokémon Company en contra de Palworld es una realidad y es algo que se veía venir desde hace tiempo. Palworld es un juego creado por la empresa japonesa Pocketpair Inc. y su estreno en el año 2023 causó millones de reacciones entre los jugadores, pues las creaturas que vivían dentro del juego recordaban mucho a los personajes de Pokémon. Tras su lanzamiento surgieron las dudas de si Nintendo y The Pókemon Company harían algún tipo de demanda contra la compañía. En septiembre de 2024 la demanda fue una realidad y recientemente se revelaron los motivos de la demanda.

¿Por qué demandó Nintendo y The Pokémon Company a Palworld?

Los motivos de la demanda fueron revelados por parte de Pocketpair. La empresa hizo un comunicado informando que fue por la infracción de tres patentes que registraron entre febrero y julio de este año. Dichas patentes se relacionan con unas presentadas por Nintendo y The Pokémon Company en diciembre de 2021.

En el mundo de los videojuegos, el tema de las patentes es algo complicado, pues lo que muchas veces, lo que las marcas registran con las mecánicas de juego. En este caso, Nintendo y The Pokémon Company registraron lo siguiente:

Un personaje atrapa a un Pokémon apuntando y lanzando un objeto de captura, como una pokébola. Tras la captura exitosa, la criatura pasa a ser “propiedad del jugador”.

La dinámica de Palworld para atrapar a los pals es apuntando y lanzando un objeto de captura, llamado Pal Sphere. Tras la captura exitosa, la criatura pasa a ser propiedad del jugador.

Como verás la dinámica prácticamente la misma, habrá que esperar en que concluya la demanda. Por su parte, Pocketpair ha señalado que seguirá con el proceso y que irá liberando información sobre el status de la demanda conforme sea pertinente.

También te puede interesar: ¡Atención gamers! Nintendo nos despierta con su nuevo hardware