Bibarel ex ya es el terror curativo en Pokémon TCG Pocket

Con las nuevas expansiones llegan nuevas y poderosas cartas de las cuales vale mucho la pena hablar. Una de estas cartas que alteran al metajuego es Bibarel ex, la evolución de Bidoof. Este Pokémon tiene su origen en las ediciones Perla y Diamante de Nintendo DS y nunca ha sido un Pokémon que llame mucho la atención por su poder y peligrosidad. Pues finalmente, Pokémon TCG Pocket la convirtió en un poderoso Pokémon con una poderosa habilidad que lo transforma en una amenaza.

¿Cuál es la estrategia con Bibarel ex en Pokémon TCG Pocket?

Bibarel ex tiene la habilidad de curarse a sí mismo mientras hace gran daño al enemigo. Esta carta la puedes conseguir al azar abriendo sobres del miniset de Festival Brillante. Existen tres versiones diferentes de la carta: estándar, súper rara y special art. Si la quieres comprar, la puedes adquirir por 500 puntos abresobre o por 1250 puntos para obtener la súper rara y la special art.

Crédito: Pokémon TCG Pocket | Nintendo | The Pokémon Company

Como Bibarel ex es un Pokémon Fase 1, necesitaremos contar en nuestro deck al menos una carta de Bidoof para poder evolucionar. Esta carta de Pokémon también se obtiene en los sobres de Festival Brillante.

Una vez que cumplas con ese requisito, puedes incluir a Bibarel ex en tu deck. El movimiento clave de este Pokémon es Presión Despreocupada, la cual inflige 100 puntos de daño, algo bastante normal en un Pokémon ex, pero este Pokémon no es cualquier carta. Este mismo ataque restaura 30 puntos de salud a Bibarel ex, esto permite que se mantenga por mucho tiempo en el puesto activo mientras tú creces a otros poderosos Pokémon.

¿En qué deck te gustaría incluir a este poderoso Pokémon?

También te puede interesar: El antihéroe de DC Comics que conquistó a Stan Lee, el creador de Marvel