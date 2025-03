El deck de Arceus ex y Dialga ex que causa terror a tus contrincantes en Pokémon TCG Pocket

Llegó el momento de aprovechar todo el potencial que tienen juntas las expansiones de Pokémon TCG Pocket. La comunidad no deja de experimentar con cada una de las cartas que ofrece el videojuego para encontrar los decks más poderosos y dañinos dentro del juego. Aquí traemos para ti, una de las mejores opciones que existen para el PvP que hay actualmente usando como protagonistas de la baraja al mismísimo Arceus ex y Dialga ex.

Para este deck necesitarás las cartas de las expansiones de Luz Triunfal, Pugna Espacio Temporal y la Isla Singular. Prepárate para saber todo lo necesario para derrotar a tus rivales.

El aterrador y poderoso deck de Arceus ex y Dialga ex en Pokémon TCG Pocket

Para este deck necesitarás:



2x Arceus ex

2x Dialga ex

2x Skarmory

2x Hoja (Leaf)

2x Sabrina

2x Investigación de Profesores (Profesor Oak)

2x Casco Dentado (Rocky Helmet)

2x Pokémon Ball

2x Capa Gigante

1x Giovanni

1x Helio (Cyrus)

Una vez que armes el deck debes saber que este está construido para lanzar los Pokémon desde el primer turno. Tu objetivo es sacar a Skarmory en el early game, pues solo se necesita una energía para comenzar a hacer daño a tu rival. Después equípalo lo más rápido que puedas con el Casco Dentado y la Capa Gigante. De esta manera bajarás 80 PS con cada golpe y en caso de recibir daño, quitará 20 PS gracias al casco.

Es ideal comenzar a comenzar en el puesto activo con Skarmory para cargar de energía a Dialgas ex y Arceus ex, que son el verdadero peligro. Cuando tengas listo a Arceus ex, deberás relevar a Skarmory.

Como te habrás dado cuenta, este deck no cuenta con cartas que te ayuden a recuperar PS, no te preocupes, el objetivo es causar tanto daño que no será necesario. ¿Te atreverás a probarlo en tus próximas partidas?

