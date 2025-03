¡Atención, gamers! Estos son los juegos gratis de PS Plus de abril de 2025 para PS5 y PS4

Marzo está por llegar a su fin, y la verdad es que fue un mes muy bueno para todos los jugadores de PlayStation que poseen una cuenta PS Plus, pues, tuvimos grandes títulos como Dragon Age: The Veilguard, TMNT: The Cowabunga Collection o Sonic Colours: Ultimate. Recuerda que todavía puedes reclamar los títulos de este mes, pero tienes hasta el próximo lunes 31 de marzo para hacerlo. Está por llegar abril y Sony ya anunció los juegos gratis que llegarán en unos días.

Los juegos gratis de PS Plus de abril de 2025

RoboCop: Rogue City - El futuro de Detroit

Como seguro ya te imaginas, este juego está basado en las películas de Robocop. Los eventos que ocurren en el juego se ubican entre Robocop 2 y Robocop 3. El juego es un first person shooter que cuenta la historia de Alex Murphy, con guiños a la cinta de 1987, banda sonora fiel a las cintas y visualmente llamativo.

The Texas Chain Saw Massacre

Un juego que rinde homenaje a una de las franquicias de terror más queridas en el mundo. Si eres fanático del terror slasher te aseguramos que la pasarás increíble con este título. The Texas Chain Saw Massacre es un juego de acción y terror enfocado al multijugador asimétrico. Este juego lo podrás disfrutar tanto en PS4 como PS5.

Digimon Story: Cyber Sleuth - Hacker’s Memory

Este es, en definitiva, uno de los mejores juegos de Digimon en los últimos años. Se trata de un juego de rol y acción que seguramente dejará encantados a los fans del anime. Hacker’s Memory sigue la historia de Keisuke Amazawa, un joven acusado de un crimen que no ha cometido, que acaba refugiándose en el Mundo Digital.

Recuerda que podrás reclamar los tres juegos de PS Plus hasta el próximo 5 de mayo de 2025.

