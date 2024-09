Setlist de Metallica en México 2024: Lo Que Podríamos Escuchar en sus Conciertos

Los fans del metal están contando las horas para escuchar los primeros riffs con los que Metallica dará inicio a sus conciertos en la Ciudad de México. A continuación, te compartimos las canciones que probablemente podrías escuchar este septiembre en el Estadio GNP Seguros.

¿Qué canciones tocará Metallica en la Ciudad de México?

Metallica es conocida por rendir homenaje a sus raíces, y se espera que México no será la excepción. Del mítico Kill ‘Em All (1983) podrías escuchar “Whiplash”, “Seek & Destroy” y “Hit The Lights”; son casi obligatorios en cada show de la banda.

De su segundo álbum, Ride the Lightning (1984), se esperan grandes éxitos como “Ride the Lightning”, “Creeping Death” y “For Whom the Bell Tolls”, todos ellos himnos que han perdurado entre generaciones de fans. Ahora que si nos ponemos exigentes, “Fade to Black” y “The Call of Ktulu” no deberían faltar en esta visita.

El legendario Master of Puppets (1986) también tendría un lugar destacado. “Master of Puppets”, “Orion” (super guiño) y “Battery” son algunas de las rolas que seguramente escucharás este septiembre.

Metallica en CDMX: ¿Cómo llegar al Estadio GNP Seguros para el concierto?

Para bien o para mal, no se puede hablar de Metallica sin mencionar el Black Album (1991), uno de los discos más representativos de Metallica, y se espera que temas como “Enter Sandman”, “Nothing Else Matters” y “Sad But True” suenen durísimo en el GNP.

Para quienes disfrutan de los temas de los 90 y 2000, es probable que Metallica toque canciones de su álbum Load como “King Nothing” y “Until It Sleeps”, y del álbum St. Anger, con el enérgico “Dirty Window”.

En sus recientes conciertos, Metallica ha incluido varios temas de su álbum más reciente, 72 Seasons. México no será la excepción, y seguramente escucharás nuevas canciones como “Lux Æterna”, “72 Seasons”, “If Darkness Had a Son” y “Inamorata”, que han tenido una excelente recepción por parte de sus seguidores. ¿Será que los fans prefieren los temas renovados o los grandes clásicos?

¿Metallica tocará dos setlist en México?

Una de las mayores sorpresas de esta gira es que Metallica ha decidido tocar dos setlists diferentes durante sus presentaciones. Para las fechas en la CDMX, se espera que interpreten entre 16 y 18 canciones cada noche. Entre los temas que podrían aparecer en el Setlist A se incluyen “Whiplash”, “For Whom the Bell Tolls”, “Welcome Home (Sanitarium)", “Lux Æterna” y “Moth Into Flame”.

Por otro lado, el Setlist B podría incluir “Creeping Death”, “Orion” (dedicada al siempre recordado Cliff Burton), “Nothing Else Matters”, “Seek and Destroy” y “Master of Puppets”.

Con dos setlists distintos cada noche y una mezcla de clásicos, éxitos de los noventa y canciones de su nuevo álbum, los conciertos de Metallica en México prometen bastante. Si eres fanático de la banda o te gusta el metal, prepárate para vivir una experiencia única con más de tres décadas de música que ha marcado la historia del rock.

¿Quién abrirá el concierto de Metallica en México en 2024?

Los fans de Metallica vibrarán con tremendos aperitivos en esta visita a CDMX. En los conciertos del 20 y 27 de septiembre, Marmoth y Greta Van Fleet, serán los teloneros. Para los shows del 22 y 29, Ice Nine Kills y Five Finger Death Punch, serán los encargados de abrir la noche. Nada, mal, ¿no?