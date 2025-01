Guía completa: ¿Dónde y cuándo ver el Super Bowl LIX 2025?

Estamos a punto de vivir uno de los eventos deportivos más emocionantes del año 2025 , donde grandes atletas demostrarán todo su potencial, el arduo tiempo de entrenamiento y la dedicación que los ha llevado a llegar hasta aquí. Aunque todavía no sabemos qué dos equipos se enfrentarán en el Super Bowl LIX, lo que sí es seguro es que la temporada regular de la NFL está llegando a su fin, y con ella, la esperada final de la liga. En este artículo te damos todos los detalles sobre cuándo y dónde disfrutar de este espectáculo épico, sin perderte ni un solo minuto de la acción.

¿Cuándo será el Super Bowl LIX?

El Super Bowl LIX está programado para el próximo domingo 9 de febrero de 2025. El evento se llevará a cabo en el famoso Caesars Superdome, ubicado en la ciudad de Nueva Orleans, Luisiana. Este será el escenario de la gran final, un estadio con historia que ha acogido numerosas ediciones de la NFL, y que en esta ocasión será testigo de la consagración del nuevo campeón de la liga.

¿Dónde podemos ver el Super Bowl LIX 2025?

Si eres de esos aficionados que no se pierde ni un solo partido de la temporada regular de la NFL, no puedes faltar a esta cita con el destino. El Super Bowl LIX será transmitido por Azteca 7 , que te acercará a cada jugada y a cada momento decisivo del partido. Ya sea a través de su transmisión en televisión, su sitio web o su app en vivo, no importa dónde te encuentres: si estás en el transporte, en el trabajo o en casa, podrás disfrutar de este magno evento en tiempo real. ¡Canta a todo pulmón durante el show de medio tiempo y grita de emoción con cada touchdown!

¿Quién estará en el medio tiempo del Super Bowl LIX 2025?

El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl es un clásico que todos esperamos con ansias, por la calidad de la producción y el impacto de los artistas invitados. En esta ocasión, el show será elevado por uno de los raperos más influyentes y talentosos de la industria musical: Kendrick Lamar. Con su impresionante trayectoria, Lamar promete ofrecer un show de medio tiempo inolvidable, cargado de energía, emoción y música de calidad. Sin duda, su participación será uno de los momentos más esperados del evento.

