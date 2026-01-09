Así es la LUJOSA mansión que tiene Taylor Swift en Beverly Hills

Taylor Swift es una de las artistas más importantes hoy en día. Ha superado los 26 mil millones de reproducciones anuales en plataformas digitales y con su gira The Eras Tour por diversos estadios en todo el mundo no solo ha reunido a miles de fans en un solo espacio sino que también se ha consolidado como una de las cantantes más exitosas de todos los tiempos.

La fama de Taylor Swift la ha llevado a sumar una fortuna millonaria en su cuenta bancaria pues la artista incluso ha sido conocida por tener sus propios aviones y así viajar de concierto en concierto durante sus giras. Sin embargo, también cuenta con propiedades como una lujosa mansión la cuál se ubica en Beverly Hills, aquí te contamos todos los detalles sobre su opulenta propiedad.

¿Cómo es la mansión de Taylor Swift?

En el año 2015 Taylor Swift compró una propiedad de estilo colonial, la cual cuenta con una arquitectura fascinante y más de 2000 metros cuadrados, se sabe que perteneció al famoso Samuel Goldwyn, un reconocido productor de cine judiío-estadounidense. El valor de esta propiedad supera los 20 millones de dólares. Esta mansión cuenta con diversos espacios como siete habitaciones así como una piscina sumamente hermosa, una cancha de tenis para jugar, una bodega, biblioteca, terraza, gimnasio ya que la artista conserva su figura a través de la actividad física, por otro lado, la mansión también cuenta con jardínes bellísimos y muy grandes.

Esta mansión no solo destaca por sus lujos y comodidades sino porque históricamente fue un lugar que recibió a diferentes personalidades del medio actoral como Charles Chaplin. Otra cualidad importante es que el color blanco predomina en muchos espacios, lo que es un común denominador en muchas mansiones pues es sinónimo de lujo y sofisticación.

¿Cuánto dinero gana Taylor Swift por concierto?

La artista quien recientemente lanzó su álbum de estudio The Life of a Showgirl es una de las estrellas pop que más dinero recaudan por su música, asistencia a tours y películas. La cifra estimada de su fortuna asciende a 1.6 mil millones de dólares. Por otro lado, la cifra aproximada de la cantidad de dinero que gana por concierto es de alrededor de 13 millones de dólares.

Sin duda, es una mujer millonaria, pero también que ha sabido manejar su carrera pues a lo largo de su trayectoria profesional ha traspasado barreras e incluso ha hecho que se creen comunidades, pues el ejemplo más claro fueron los famosos "Friendship Bracelets", que eran pulseras de la amistad hechas por las fans y quienes las intercambiaban en cada concierto.

¿Y tú, sabías a cuánto ascendía su cuenta bancaria?