¿Boda secreta en camino? Taylor Swift habría elegido a Selena Gómez y Gigi Hadid como sus damas de honor

Dicen que el amor de Taylor Swift con Travis Kelce va viento en popa que ya suenan las campanas de boda... ¡y con una lista de damas de honor digna de una película de Hollywood!. Según The Sun, la cantante ya habría hecho las primeras llamadas “muy privadas” a sus dos mejores amigas: Selena Gómez y Gigi Hadid, para invitarlas a formar parte del cortejo nupcial.

El medio británico afirmó que una fuente cercana a la intérprete de “Fortnight” aseguró que Taylor está preparando una boda de ensueño, con una planeación “casi secreta”, y que tanto Gigi como Selena estarían “encantadas” de acompañarla en este nuevo capítulo. Aunque nadie del entorno de Swift lo ha confirmado públicamente, varios aseguran que la amistad entre las tres sigue más fuerte que nunca.

Travis Kelce tiene la intención de hacer que el 35 cumpleaños de Taylor Swift sea ‘extra especial’ Crédito: Jamie Squire/Getty Images [VIDEO] Travis Kelce está decidido a que su novia, Taylor Swift, pase un cumpleaños inolvidable. Se dice que el jugador de la NBA está preparando varias sorpresas.

Una boda de ensueño

Según versiones, Taylor quiere que sus damas de honor representen distintas etapas de su vida: Gigi, el glamour y la moda; Selena, la lealtad y la conexión emocional. “Han estado con ella en sus peores rupturas y en sus mayores éxitos”, comentó una fuente a The Sun. Incluso se rumora que las tres ya tuvieron una cena privada en Nueva York.

Por el momento ni Kelce y Taylor han revelado fecha y detalles de su unión, sin embargo, fuentes citadas por el medio aseguran que Taylor está dividida entre celebrar una boda íntima en Nashville o un evento espectacular en Europa, posiblemente en el sur de Francia o en Italia, donde la cantante ha pasado temporadas románticas con Travis. Lo que sí es casi un hecho según los rumores es que la ceremonia será estrictamente privada, con un acuerdo de confidencialidad para todos los invitados y una cobertura fotográfica controlada al detalle.

Aunque nada está firmado ni anunciado oficialmente, las señales apuntan a que la boda del año podría estar mucho más cerca de lo que se cree.