¡Celebra el día Internacional del Beso con estas icónicas escenas!

¿A quién no le ha conmovido un beso de sus personajes favoritos? Sobre todo cuando se tratan de esos que se hacen del rogar, cuando los protagonistas a lo mejor al inicio se odian pero tienen tan buena química que no puedes evitar gritarle a la pantalla: ¡ay ya bésense!, ¿a poco no? Muchos de esos momentos han marcado la historia del cine, y podemos asegurar que para que un beso quede recordado para siempre tiene que ser un excelente beso, de esos que están muy bien pensados y que claramente no se hacen solo por hacer, a veces hasta esos besos dan ganas de enamorarnos aunque no hayamos tenido tanta suerte en el amor antes.

Así que para celebrar este 13 de abril el Día Internacional del Beso te traemos la recopilación de los besos románticos que han marcado la historia del cine.

Mujer Bonita

Obviamente teníamos que empezar con un clásico, "Mujer Bonita" ha sido una película que da mucho de qué hablar y claramente no envejece. La relación de Edward y Vivian tiene altas y bajas, pero definitivamente algo que no vamos a olvidar es ese beso en el que se demuestran que verdaderamente tienen sentimientos el uno por el otro de seguro derritió miles de corazones cuando se proyectó en cines.

Hotel Transylvania

¡Bueno, bueno, bueno! Cuando vimos Hotel Transylvania todos salimos con ganas de hacer "click" con esa persona especial que tanta falta nos hace, y algo que pudimos envidiarle a Mavis fue que tuviera tanta suerte de encontrar al amor de su vida sin tener que salir de casa, ¡y ese beso que lo confirmó todo no se olvida!

Romeo y Julieta

¡Un clásico de clásicos! La historia del amor imposible entre Romeo y Julieta no tiene comparación, claramente habemos varios que sí soltamos nuestra lagrimita con este trágico romance, pero algo que nos va a marcar siempre es ese beso entre los enamorados prohibidos que luchan por mantenerse juntos.

Crepúsculo

No importa que esa sea la piel de un asesino, la relación entre Bella y Edward marcó a toda una generación de adolescentes, le pese a quien le pese, y sinceramente su beso será uno de los más recordados por los que aman esta historia de vampiros y hombres lobos.

10 Cosas que Odio de Ti

"Odio cómo me hablas y tu forma de conducir, odio tu corte de cabello y lo que llegué a sentir...", para Kat, haberse enamorado del chico malo de la escuela claramente no fue algo sencillo, bonito o tierno, pero no podemos negar que esa relación fue una de las que todos esperábamos que prosperaran, sí o sí tenían que terminar juntos, y su beso ha sido unos de los que nunca se olvidarán.

La Propuesta

Una típica historia de enemigos a enamorados, Margaret está en apuros y si no se casa lo más pronto posible podría irle bastante mal, así que le hace una propuesta a su asistente Andrew pero para llevar a cabo ese matrimonio tendrán que aprender a convivir con sus respectivas condiciones, una divertida travesía en la que los vemos caer enamorados el uno del otro y en la que claramente no podía faltar un beso.

El Planeta de los Simios

Una de las historias clásicas del cine, un astronauta se encuentra con un planeta en donde los simios son demasiado inteligentes y prácticamente dominan a los humanos, el beso entre Taylor y Zira a modo de despedida se marcó como una de las escenas que serían más recordadas en la historia de la pantalla grande.

Batman Regresa

El personaje de Batman ha pasado por muchas manos pero nunca se olvidarán las adaptaciones que hizo el increíble Tim Burton, así como tampoco se olvidará a una Michelle Pfeiffer en su papel de Gatúbela darle un beso al más estilo gatuno al Batman de Michael Keaton.

Piratas del Caribe

¿Quién dice que una guerra puede impedir que el amor florezca? ¡Nadie!, eso es lo que dicen y demuestran Will y Elizabeth mientras deciden besarse a bordo de un barco mientras cae un aguacero que provoca un violento mar, demostrando que el amor va primero y que es mejor amarse ahora porque el futuro es bastante incierto.

Una Esposa de Mentira

¿De la mentira nace el amor? Adam Sandler es bastante conocido por hacer del romance algo bastante cómico, algo que claro que sucede con esa película que protagoniza junto a Jennifer Aniston, una película en donde ellos planean una cosa pero el destino claramente tenía un romance preparado para los dos.

Eclipse

¡Y los besos polémicos no podían faltar! Cuando vemos "Eclipse" más de una vez se nos pasó por la cabeza frases como "ya decídete, Bella", o "pobre Edward", pero algo que no podemos negar es que el beso entre Jacob y Bella, por más que les haya dolido a las personas que son team Edward, también se convirtió en una de las escenas icónicas de toda la saga.

