Eternals: Así lucen Salma Hayek y Angelina Jolie en el filme de Marvel.

Millones de fanáticos en todo el mundo pudieron acceder el primer vistazo de la película Eternals del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). Los cinéfilos también sintonizaron el adelanto de la cinta, próxima a estrenarse el 5 de noviembre de 2021.

Salma Hayek, quien obtuvo el papel de Ajak, llamó la atención tras aparecer con sombrero vaquero, camisa de mezclilla y chaleco café. Por si fuera poco, la mexicana publicó un mensaje en Instagram agradeciendo por formar parte del UCM.

“¡Celebrando a la familia Marvel! El mundo puede cambiar y evolucionar. Lo único que nunca cambiará es que todos somos parte de una gran familia. ¡Estoy muy orgullosa de ser parte de esto! Nos vemos en el cine”, escribió la actriz de 54 años.

Fanáticos también dejaron algunos comentarios felicitando a la veracruzana tras obtener uno de los papeles más importantes de su carrera artística.

“Bravo”, “Genial”, “No puedo esperar” y “Te amo”, escribieron los internautas debajo del tráiler que compartió Salma Hayek.

Te puede interesar: Joker: No te pierdas las mejores frases del eterno enemigo de Batman.

Angelina Jolie deslumbra con su talento en el primer vistazo de Eternals

Recordemos que, otra de las mujeres más esperadas en la próxima cinta de la Fase 4 de Marvel, es Angelina Jolie.

La actriz californiana encarnó a Thena, personaje que también se convirtió en el más comentado de la próxima película Eternals.

Con cabellera platinada y una espada dorada, Angelina Jolie demostró su exorbitante belleza a los 45 años de edad.

Los comentarios positivos a la estadounidense tampoco se hicieron esperar, pues millones de personas quedaron sorprendidas tras verla radiante y jovial en esta cinta de Marvel.

Eternals está lista para estrenarse el próximo 5 de noviembre de 2021. Por si fuera poco, cuenta con la participación de grandes actores como Richard Madden, Kumail Nanjiani, Brian Tyree Henry, Lauren Ridloff, Lia McHugh, Don Lee, Gemma Chan, Barry Keoghan, Kit Harington y otros más.

Además, Eternals es tan solo una de las películas que integrarán la Fase 4 de Marvel. Otros filmes que se esperan en los próximos meses son Black Panther: Wakanda Forever, Viuda Negra, Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos, Spider-Man: No Way Home y otros más.

También te puede interesar: Gael García Bernal: Las mejores películas de nuestro orgullo mexicano.