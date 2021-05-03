Joker: No te pierdas las mejores frases del eterno enemigo de Batman.

Joker se convirtió en uno de los personajes mejor construidos de los últimos tiempos, pues conquistó a millones de cinéfilos con su personalidad sarcástica, espontaneidad y locura.

Por si fuera poco, el eterno enemigo de Batman ha sido encarnado por legendarias leyendas del cine como Jack Nicholson, Heath Ledger y Joaquin Phoenix, quien ganó un Premio Oscar en la categoría Mejor Actor en el 2020.

Joker no necesita presentación, pues basta con imaginarnos un traje morado, cabellera verde y rostro blanco para saber que estamos frente al icónico villano del cine.

Y aunque pareciera que, los antagonistas nunca aportan cosas positivas a las películas, Joker nos demuestra todo lo contrario a través de sus frases y sabiduría.

Te puede interesar: ‘Los Picapiedra’ regresan 20 años después con nueva serie.

Estas son las mejores frases de Joker que nos ponen a reflexionar cada vez que las escuchamos

"Creo que todo lo que no te mata, simplemente te hace más extraño".

"Sonríe, porque confunde a la gente. Sonríe, porque es más fácil que explicar lo que te está matando por dentro".

"¡Solía pensar que la vida era una tragedia, pero ahora veo que es una comedia!".

"¿Te parezco la clase de payaso que empezaría un movimiento?".

"Tienes lo que jodidamente mereces".

"¿Eso te deprime, saber lo realmente solo que estás?".

"Todo lo que se necesita es mal día para convertir al hombre más cuerdo del mundo en un lunático".

"Payaso no, Joker".

"Espera a que pruebe una dosis de mí".

"Esta ciudad necesita un enema".

César Romero, Jack Nicholson, Heath Ledger, Jared Leto, Joaquin Phoenix y Mark Hamill prestando su voz a las series animadas, han sido pieza clave para que las menciones frases, cobren sentido en la pantalla grande.

Los reconocidos actores de Hollywood han jugado un papel muy importante para que cada palabra, movimiento y guiño del temido payaso, cobre relevancia en el séptimo arte.

Por si fuera poco, las mencionadas frases continúan como estandarte en las nuevas generaciones, quienes se sienten identificadas con la rebeldía de Joker.

También te puede interesar: Día del Niño: Disfruta este día con los clásicos de Disney más queridos.