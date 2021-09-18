Mamá Coco celebra su cumpleaños 108 con un pastel de su personaje.

'Coco', la cinta de Disney inspirada en la famosa tradición mexicana del Día de Muertos, tiene como personaje principal a Mamá Coco, una mujer que existe en la vida real y acaba de cumplir 108 años.

María Salud Ramírez Caballero es la famosa abuelita que vive en Santa Fé de la Laguna, Michoacán, así que la compañía de Disney no dudó en rendirle un homenaje creando un personaje en su honor.

La mujer de la tercera edad es muy conocida dentro de su comunidad y en su día con día recibe innumerables visitas por parte de los lugareños e incluso de turistas.

Mamá Coco es la abuelita de Miguel en la película y es una figura que tiene mucho respeto dentro de la trama.

Te puede interesar: Este fue el final que tuvo Sid Phillips de Toy Story.

Mamá Coco cautiva en las redes sociales

Fue por medio su página oficial de Facebook llamada Salud Mamá Coco, que se publicó una fotografía en donde se le puede ver celebrando su cumpleaños número 108 con un gran pastel decorado con la imagen del personaje en la película.

“Gracias a Dios hoy cumplió otro año más de vida”, se lee como pie de foto de la publicación que cuenta con más de mil 600 “me gusta” y casi 200 comentarios de usuarios felicitando a la abuelita.

También podría interesarte: Titanic: Esta es la verdadera historia de amor que nació en el barco.