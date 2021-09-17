Titanic: Esta es la verdadera historia de amor que nació en el barco.

Si hay una historia de amor que nos hace llorar y nos enchina la piel es la de Jack y Rose en Titanic.

Los personajes ficticios del trasatlántico son muy queridos por millones de cinéfilos, quienes recuerdan con mucho cariño la película dirigida por James Cameron.

Nos referimos a Rose, una joven de clase alta que se enamora del humilde Jack a bordo del Titanic por un boleto ganado en una apuesta.

La historia de amor entre Rose y Jack es una de las más recordadas en el mundo cinematográfico. Y es que, la escena de la tabla continúa dividiendo la opinión entre los cinéfilos, quienes aseguran que los enamorados cabían juntos.

La escena de Rose y Jack levantando los brazos en la punta del Titanic también es otra de las más famosas en el cine, recreada por millones de fanáticos alrededor del mundo.

Y aunque la historia es ficticia, en el Titanic existe una trágica anécdota basada en hechos reales.

Te puede interesar: Esta teoría te hará ver de diferente manera la película El Rey León.

Conoce a los enamorados que murieron a bordo del Titanic

Ida e Isidor Straus fueron dueños de las tiendas Macy´s en Estados Unidos, pero subieron al Titanic para celebrar su aniversario número 50.

El trasatlántico comenzó a hundirse; sin embargo, Ida y su empleada doméstica lograron ponerse a salvo en un bote.

Para el señor Isidor Straus la historia fue distinta, ya que se quedó en la cubierta a punto de morir como decenas de personas aquella noche del 15 de abril de 1912.

Ida tomó una inesperada decisión, ya que regresó al Titanic con su esposo para morir juntos. "He estado con este hombre durante 50 años. A donde él vaya, yo voy", expresó la dueña de Macy´s a su empleada doméstica, quien sobrevivió y contó la historia a los medios de comunicación.

Fue gracias a la empleada doméstica que se dio a conocer la historia de Ida e Isador, cuyos cuerpos fueron buscados incansablemente por su hijo.

El cuerpo de Ida no fue encontrado, pero el joven realizó un mausoleo para rendir homenaje a sus padres en la Gran Manzana de Nueva York.

También te puede interesar: ¿Deadpool tiene una de las 5 gemas del infinito secretas de Marvel?