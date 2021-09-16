Esta teoría te hará ver de diferente manera la película El Rey León.

Los fanáticos de Disney se quedaron atónitos con una inesperada teoría sobre El Rey León, cinta estrenada en 1994 y producida por Don Hahn.

Es en el portal Reddit, donde los internautas tienen el rumor de que Simba y Nala son hermanos, y no dos tiernos novios que imprimen alegría en la selva.

Y es que, decenas de personas sugieren que Mufasa y Scar son los dos únicos machos en la manada, por lo que solo uno es el verdadero padre de Simba y Nala.

"Anoche vi El Rey León por primera vez y cuando Nala y Simba se volvieron a encontrar después de que él huyó, se me ocurrió una idea. Dado que Mufasa es el único león macho en la manada (además de Scar, quien definitivamente no recibe ninguna acción), Nala y Simba son sus descendientes. ¿Soy un bicho raro o tú también lo ves?", escribió un hombre en Reddit, portal donde miles de personas esparcen múltiples teorías de otras cintas animadas.

La teoría se sustenta con que ningún macho intenta quitar a Scar del poder, además de que la selva está repleta de hembras sin pareja.

“Del mismo modo, durante el clímax principal de la película, cuando Simba regresa a un Pride Rock desolado, no hay otros hombres presentes para desafiar a Scar. Solo las leonas dan un paso al frente. Esta es una prueba más de que el padre de Nala solo puede ser uno de los dos personajes: Mufasa o Scar”, subraya otro hombre en el mismo portal de entretenimiento.

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¿Simba y Nala son hermanos en la película El Rey León?

Las personas más curiosas encontraron datos interesantes para sustentar su teoría sobre El Rey León. Y es que, según los portales especializados, los leones pueden aparearse más de 100 veces al día.

Además, una pareja de leones puede aparearse en intervalos de 15 a 30 minutos, con al menos hasta 50 cópulas cada 24 horas.

No sería nada descabellado que Mufasa sea el verdadero padre de toda la generación de Simba, incluyendo de la pequeñita Nala.

En otra escena de El Rey León se puede ver a la mamá de Nala y a Sirabi, mamá de Simba, recostadas junto a una manada de hembras. La teoría apunta a que las mujeres estaban esperando su turno para pasar tiempo con el rey de la selva, pero Sirabi es la primera esposa de Mufasa.

“La madre de Nala esencialmente le pidió permiso a Sirabi para enviar a Nala con Simba porque Sirabi es la primera esposa”, subraya un internauta en Reddit.

Y aunque solo hay dos supuestos machos en la selva: Scar y Mufasa, internautas aseguran que el villano no es el papá de Nala, pues su personalidad no coincide con la ternura, lealtad y buen corazón de la bebé de la selva.

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