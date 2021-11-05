Ella es Fernanda Gómez, la bella esposa de Canelo Álvarez. (FOTOS)

El nombre de Saúl Canelo Álvarez se volvió tendencia el pasado 22 de mayo de este año, cuando contrajo nupcias con Fernanda Gómez en una majestuosa boda que reunió a familiares y amigos.

Fernanda Gómez llamó la atención con su vestido blanco firmado por Benito Santos y por su impecable maquillaje en todas las fotografías.

No es la primera vez que la joven llama la atención de los internautas, pues recordemos que es una reconocida influencer a punto de llegar al millón de seguidores en Instagram.

Fernanda también se ha desarrollado como empresaria, ya que tiene una empresa de cuidado personal y uñas llamada Fernanda Gómez Nailbar & Boutique.

La compañía abrió sus puertas en 2019 en Guadalajara, Jalisco, de donde es originaria la artista de 24 años de edad.

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Así es la excéntrica vida de la modelo Fernanda Gómez

La empresaria e influencer también tiene una hija llamada María Fernanda, fruto de su relación con el boxeador mexicano.

Fernanda Gómez es amante de la vida fitness, la moda, los viajes y las redes sociales, donde comparte excéntricas fotos ubicadas en diferentes partes del mundo.

La artista no duda en presumir su historia de amor con Canelo Álvarez, ya que publica imágenes acompañadas de tiernas descripciones.

“Deseo que la vida siempre te sonría y que Dios te multiplique todo lo que con amor das. Te amo para siempre”, escribió en una foto recordando su boda.

Canelo Álvarez se prepara para la pelea más importante de su carrea

El próximo sábado 6 de noviembre, Saúl Canelo Álvarez y Caleb Plant se enfrentarán cara a cara en el MGM Grand Garden Arena.

El evento será transmitido por nuestras señales Azteca Uno, Azteca Siete, ADN 40 y a más + en punto de las 8:30 p.m.

El deportista de 31 años busca trascender como el primer boxeador latinoamericano en unificar los principales cuatro cinturones de los supermedianos.

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