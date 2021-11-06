¿Cuándo y contra quién fue la única derrota de Canelo Álvarez en el boxeo?

Falta muy poco para la gran pelea del pugilista tapatío, mismo que lleva 8 años sin poder ser derrotado, pues la última vez que esto ocurrió fue frente a Floyd Mayweather Jr. en 2013.

El boxeador mexicano ha sido vencido solamente en una ocasión de un total de 59 combates desde aquél lejano 2005 cuando fue su gran debut.

Canelo tiene 8 años invicto, pues desde el 14 de septiembre de 2013 cuando cayó ante Mayweather Floyd Jr. por la decisión mayoritaria de los jueces, esto no ha vuelto a ocurrir.

Te puede interesar: Ella es Fernanda Gómez, la bella esposa de Canelo Álvarez. (FOTOS)

Canelo en su última derrota

En aquél entonces Canelo tenía tan solo 23 años y su derrota ocurrió en el MGM Grand Arena de Las Vegas, Nevada, pero ya tenía importantes combates en su breve carrera.

El boxeador disputará su combate número 60 este sábado 6 de noviembre en una pelea de unificación de peso supermediano contra el estadounidense Caleb Plant.

Su nuevo contrincante ha tenido una difícil vida familiar, pero eso no ha interferido para que actualmente sea un digno rival.

Este sábado 6 de noviembre a las 8:30 p.m. cuando podrás ser testigo de una noche de boxeo, la cual será transmitida de manera simultanea a través de la señal deAzteca UNO, Azteca 7, ADN 40 y a más +; además de las plataformas digitales de TV Azteca, todo en exclusiva.

Podría interesarte: Cuándo, a qué hora y cómo ver la pelea del Canelo Álvarez.