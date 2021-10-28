Características de mamá Coco y Elena que tienen todas las abuelitas mexicanas.

Queda claro que son una familia muy unida y, sobre todo, trabajadores y llenos de energía, pues la familia Rivera, los protagonistas de la película 'Coco', se ganan la vida con su oficio de zapateros en su pueblo natal, Santa Cecilia, donde los conocen por muchas cosas, pero más por su desprecio a la música.

Aunque de tantos integrantes que tienen los Rivera, hay dos principales en las que nos centraremos esta ocasión: mamá Coco y abuelita Elena, pues verlas en la pantalla es casi como ver reflejada a tías, mamás o nuestras abuelitas y a continuación te contamos el motivo.

¿Quién es Mamá Coco?

La señora Socorro Rivera, o mejor conocida como mamá Coco, es hija de Imelda y Héctor; desde muy pequeñita era la más alegre, adoraba estar con su papá y él escribía canciones y se las cantaba a su hija, específicamente disfrutaba interpretarle la de 'Recuérdame'.

Pero un día Héctor ya no regresó a casa, y la vida de esa niña dio un cambio radical, ya que su mamá prohibió, desde ese entonces, toda la música y se dedicaría de lleno a la zapatería para salir adelante.

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Coco se quedó esperando el regreso de su padre, pero el tiempo pasó, envejeció, se volvió olvidadiza, aunque muy cálida, tierna y le encantaba pasar tiempo con su bisnieto Miguel, quien adora la música -como en algún momento ella lo hizo cuando era niña-.

Este personaje llenó de emoción la pantalla grande y más con aquella escena en la que Miguel le canta 'Recuérdame', momento en el que la hace recordar aquella melodía que le cantaba su papá Héctor.

¿En quién se basaron para el personaje de Mamá Coco?

Ahora bien, hay muchas teorías alrededor del personaje de mamá Coco, esta adorable señora con cabello blanco por las canas, su característico rebozo que cubre su espalda y que se la pasa sentada en su silla de ruedas, esto debido a su avanzada edad.

Y es que, como bien se sabe, la producción del filme de Disney se la pasó poco más de 3 años investigando todo sobre el Día de Muertos en México y no sólo eso, ya que estudiaron muy bien a todos a su alrededor, así como la elección de sus personajes y Socorro, en palabras del director de la película, Lee Unkrich, salió de su imaginación y no se habría basado en alguien de carne y hueso.

A pesar de esto, hay quienes aseguran que mamá Coco se habría inspirado en nada menos que la señora María Salud Ramírez Caballero. Ella vive en Santa Fe de la Laguna, municipio de Quiroga, en Michoacán, y el pasado mes de septiembre fue su cumpleaños número 106.

De hecho, María Salud y mamá Coco comparten características físicas muy similares, que van desde la vestimenta, el peinado y hasta los gestos, una abuelita que bien podría ser parte de nuestra familia.

¿Quién es abuela Elena?

Si mamá Coco se te hizo súper familiar, entonces la abuela Elena también. Ella es hija de Socorro Rivera y la conocemos muy bien por su carácter fuerte, es la jefa de familia, todos siguen sus órdenes, aunque le preocupa que Miguel no quiere apegarse tanto a lo establecido por las tradiciones.

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Pero mamá Elena siempre busca el bien de todos, incluso que te alimentes bien, como se puede ver en las primeras escenas de 'Coco', donde le ofrece a Miguel más tamales y, aunque el pequeño cree que ya es suficiente, ella se enoja y le repite la pregunta hasta que termina por aceptar esa porción extra de comida: "¡Uy, estás flaco, m'ijo! Hay que comer un poco más", ¿dónde más has escuchado esa frase?

Y no es todo, tenemos a Elena alegre, pero no quieres ver a la abuelita enojada, ya que hasta la poderosa 'chancla voladora' tiene preparada y sabes perfectamente que la puntería nunca falla.

¿La abuela Elena de carne y hueso existe?

En cuanto a este personaje, la producción de Disney tomó como musa a la señora Estela Fabián Mendoza, una mujer de poco más de 65 años, originaria de San Martín de Tilcajete, Oaxaca.

Estela también es jefa de familia y trabaja en el taller de alebrijes Jacobo y María Ángeles, lugar donde conoció a los productores. Sumado a estas coincidencias con la abuela Elena, de igual forma comparte características como la manera en que peina su pelo, el babero que usa a diario, su bondad, sencillez y esa peculiar sonrisa.

Después de enterarte de todo lo anterior, ¿tienes a alguna mamá Coco o abuelita Elena en tu familia? Cuéntanoslo en redes sociales y usa el hashtag #TeRecuerdo.



¡Pero lo más importante de todo: siéntete orgulloso de tus tradiciones y acompáñanos este domingo a disfrutar de 'Coco' por la pantalla de Azteca 7!