Te decimos quién es el otro mexicano que está nominado a los Oscar 2022.

Como si no fuera suficiente que dos grandes mexicanos se harán presentes en la entrega 94 de los premios Oscar, Guillermo del Toro con 'El Callejón de Las Almas Perdidas' y la película 'Coda' en la que Eugenio Derbez es protagonista, ahora se dio a conocer que hay otro personaje que se suma a la lista de mexicanos en el Oscar y se trata de nada menos que Carlos López Estrada.

Así es, este joven destacó en la lista de nominados de este martes, 8 de febrero, por su película 'Raya y el último dragón', con la que se coló en la terna de Mejor Película Animada.

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Esta producción es parte de una plataforma de streaming, misma que fue estrenada en 2021 y contó con la participación de la cantante Danna Paola que dio su voz a la protagonista de esta historia, además de que es la encargada de interpretar el soundtrack de este filme.

Carlos López dirigió 'Raya y el último dragón' junto a Don Hall, que compite en dicha terna contra 'Encanto', 'Flee', 'Luca' y 'The Mitchells vs. The Machines'.

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A través de sus redes sociales, Carlos Estrada manifestó su emoción por la nominación, además de que agradeció al equipo que hizo posible 'Raya y el último dragón'.

Pero la más emocionada fue su mamá, la productora de telenovelas Carla Estrada, quien escribió sumamente conmovida: "Hoy es un día especial, diferente, con muchas emociones encontradas y un gran orgullo de saberte, hijo mío, NOMINADO AL OSCAR con tu película RAYA, gracias por estas lágrimas de felicidad que provocas en mí!!! Te amo y te admiro, felicidades!!!".

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Carlos López Estrada desde pequeño estuvo ligado a los reflectores y sets de grabación, pues tuvo apariciones en dos telenovelas -aunque tuvo bien claro que no era lo suyo-. Hasta que llegó su oportunidad de oro y es uno de los mexicanos nominados al Oscar 2022.



Vive la #Oscarmanía junto a nosotros y acompáñanos a descubrir si Carlos López se lleva esa estatuilla dorada el próximo 27 de marzo en la ceremonia de la entrega 94 de los premios Oscar por la pantalla de Azteca 7.