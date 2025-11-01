Conciertos GRATIS: Este es el cartel por día del segundo Congreso Mundial del Mariachi en la CDMX

Este 05 de noviembre comenzará la segunda edición del Congreso Mundial del Mariachi en la Ciudad de México, mismo que llegará con grandes conciertos en el corazón de la capital e incluso algunos totalmente GRATIS.

Desde el año 2011 el mariachi fue declarado como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, siendo este mes de noviembre cuando se cumplen 14 años de este hecho, el cuál considera esta corriente como una de las expresiones musicales más representativas de México y un símbolo de la identidad cultural del país.

¿Qué conciertos habrá en CDMX en el Segundo Congreso Mundial del Mariachi?

Miércoles 05 de noviembre

Comenzarán las actividades en la tan esperada Inauguración , donde Mariachi Ángeles de Calimaya, Mariachi Continental, Mariachi Herencia de México y Mariachi Escuela Ollin Yoliztli estarán dando un concierto gratuito en el Kiosko Morisco.

Jueves 06 de noviembre

Tras la inauguración se estará llevando a cabo el Primer Magno Concierto en el Gran Forum , donde se estará presentando Mariachi 2000 de Cutberto Pérez, Mariachi Arce de México y Mariachi Lira de Oro en punto de las 7:00 pm, las entradas para este evento tiene un precio de $350 a través de Boletia.

Viernes 07 de noviembre

Este día se estará realizando el segundo Magno Concierto en el Parque Aztlán de manera gratuita, donde estarán presentándose Mariachi Sonidos de América, Mariachi Mexicana Hermosa y Emperadores de México totalmente gratis a las 7:00 pm.

Sábado 08 de noviembre

Este día tendrá lugar el Tercer Magno Concierto en el Teatro de la Ciudad donde se presentará el Mariachi América de Jesús Rodríguez de Híjar, Mariachi Juvenil Tecalitlán, Mariachi Universidad Veracruzana y la Orquesta Sinfónica de Coyoacán cuyos boletos se pueden conseguir en TicketMaster y tienen precios que van desde los $610 hasta los $2440.

Domingo 09 de octubre

Como parte de la clausura, Majo Aguilar, de la “Dinastía Aguilar” dará un gran concierto en el Zócalo de la Ciudad de México, donde también estará presentándose Mariachi Oro de América, Mariachi de Pepe Villa Internacional Mariachi Puebla y Mariachi Corona en un evento gratuito que comenzará a las 3:00 pm.