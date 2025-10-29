Majo Aguilar ofrecerá un concierto GRATIS en el Zócalo de la CDMX: Horarios y más

La cantante y compositora mexicana Majo Aguilar de la “Familia Aguilar”, misma que poco a poco ha ido despegando su carrera musical, estará ofreciendo un gran concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México y ha despertado emoción dentro de sus fans, por lo que aquí te contaremos todo lo que debes de saber de este evento.

Con motivo de la celebración del Segundo Congreso Mundial del Mariachi, el próximo domingo 09 de noviembre Majo Aguilar ofrecerá un concierto para todo su público, donde estará cantando en punto de las 5:30 pm algunos de sus mejores éxitos como: “Cuéntame”, “No Voy a Llorar”, “Brujería”, entre otros.

¿Qué otras actividades habrá en el Segundo Congreso Mundial del Mariachi?

Además del concierto de Majo, el día domingo habrán más actividades y sobre todo presentaciones de algunos conjuntos de Mariachi, elemento declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en el año 2011.

Los conciertos y actividades iniciarán el día miércoles 05 de noviembre en lo que será una semana llena de música y tradición, en la que se enaltecerá el género del Mariachi, mismo que se ha hecho de los más reconocidos en México y en todo el mundo; siendo este domingo 09 la clausura de este segundo congreso.

¿Quién es Majo Aguilar?

La también miembro de la “Dinastía Aguilar” ha sido dos veces nominada a los premios Latin Grammy en 2022 y 2023 en la categoría de Mejor álbum de música ranchera-mariachi, aunque de momento no se ha logrado llevar la estatuilla, aunque conforme pasan los años su carrera ha despegado más y más.

Majo inició su carrera musical incursionando en el género pop, pero tras varios años se afianzó en sus raíces y entró de lleno en la música regional, con la que ciertamente ha logrado despegar en mayor medida su carrera.

Su estilo se distingue por centrarse en la música ranchera, aunque también ha incursionado en otros géneros como el tumbado.